Главные новости 4 апреля: Динамо сохранило отрыв от Шахтера, Атлетико растерял преимущество в Примере, юбилей Мораеса
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 апреля.
Украина
Донецкий Шахтер на классе обыграл Ворсклу в 20-м туре Премьер-лиги – видео юбилейного дубля Мораеса и обзор матча.
В свою очередь Александрия проиграла Динамо на последней минуте – видео забитых мячей и обзор поединка.
Закарпатский Минай расписал ничью с Колосом и остался в опасной зоне. Полузащитник "лис" Михаил Кополовец завершил карьеру игрока.
Европа
В рамках АПЛ Манчестер Юнайтед в конце матча дожал Брайтон, а Ньюкасл вырвал ничью у Тоттенхэма и не пустил "шпор" в топ-4. В Бундеслиге Унион и Герта расписали боевую ничью в берлинском дерби, автогол подарил Штутгарту минимальную победу над Вердером.
Мадридский Атлетико проиграл Севилье и подпустил Реал и Барселону на минимальную дистанцию в таблице Ла Лиги. Тем временем Кадис вырвал три очка у Валенсии, Бетис упустил победу над Эльче, а Сельта за двадцать минут уничтожила Алавес.
Украинцы за рубежом
Форвард сборной Роман Яремчук не реализовал пенальти, а его Гент упустил победу над Стандардом. Кроме того, нападающий получил обещание от президента Гента и может сменить клуб после Евро-2020.
Ференцварош продолжил чемпионский ход в Венгрии – команда Реброва без Зубкова разбила одного из аутсайдеров. Хавбек национальной команды Руслан Малиновский сыграл матч сезона – Аталанта мчится за серебром, а Гасперини хвалят за украинца после неудач сборной.