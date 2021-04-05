Украина

Донецкий Шахтер на классе обыграл Ворсклу в 20-м туре Премьер-лиги – видео юбилейного дубля Мораеса и обзор матча.

В свою очередь Александрия проиграла Динамо на последней минуте – видео забитых мячей и обзор поединка.

Закарпатский Минай расписал ничью с Колосом и остался в опасной зоне. Полузащитник "лис" Михаил Кополовец завершил карьеру игрока.

Европа

В рамках АПЛ Манчестер Юнайтед в конце матча дожал Брайтон, а Ньюкасл вырвал ничью у Тоттенхэма и не пустил "шпор" в топ-4. В Бундеслиге Унион и Герта расписали боевую ничью в берлинском дерби, автогол подарил Штутгарту минимальную победу над Вердером.

Мадридский Атлетико проиграл Севилье и подпустил Реал и Барселону на минимальную дистанцию ​​в таблице Ла Лиги. Тем временем Кадис вырвал три очка у Валенсии, Бетис упустил победу над Эльче, а Сельта за двадцать минут уничтожила Алавес.

Украинцы за рубежом

Форвард сборной Роман Яремчук не реализовал пенальти, а его Гент упустил победу над Стандардом. Кроме того, нападающий получил обещание от президента Гента и может сменить клуб после Евро-2020.

Ференцварош продолжил чемпионский ход в Венгрии – команда Реброва без Зубкова разбила одного из аутсайдеров. Хавбек национальной команды Руслан Малиновский сыграл матч сезона – Аталанта мчится за серебром, а Гасперини хвалят за украинца после неудач сборной.