Украина

Сборная Украины начала подготовку к Англии и Италии. Подопечные Сергея Реброва уже провели первую тренировку в Польше – положительный сигнал от Ярмоленко.

Кривбасс устроил нелогичный разгром Колосу и поднялся на третье место.

Металлист 1925 официально получил нового инвестора – клуб раскрыл имя спасителя.

Днепр-1 не смог обыграть ЛНЗ и покидает Ужгород – феноменальный Пеньков спас дебют Дулуба.

Мир

Барселона одержала победу над Осасуной – Левандовски забил первый гол в сезоне, Хави дал дебютировать звездным новичкам.

Рамос близок к возвращению в Испанию – известные причины отказа экс-игрока Реала от Саудовской Аравии.

Украинцы за границей

Жирона выстрадала очередную победу: Довбик не воспользовался ограблением конкурента, тревожный звоночек для Цыганкова.

Александр Зинченко впервые за 4 месяца вышел в основе Арсенала и помог одержать феерическую победу над Манчестер Юнайтед.

Руслан Малиновский "растворился" на поле в матче против Торино, в котором Дженоа почти выстрадала ничью

Виктор Коваленко дебютировал за Эмполи, но это не помешало Ювентусу.