Главные новости 3 сентября: сборная Украины готовится к отбору на Евро-2024, Арсенал с Зинченко прибил Ман Юнайтед
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за воскресенье, 3 сентября.
Украина
Сборная Украины начала подготовку к Англии и Италии. Подопечные Сергея Реброва уже провели первую тренировку в Польше – положительный сигнал от Ярмоленко.
Кривбасс устроил нелогичный разгром Колосу и поднялся на третье место.
Металлист 1925 официально получил нового инвестора – клуб раскрыл имя спасителя.
Днепр-1 не смог обыграть ЛНЗ и покидает Ужгород – феноменальный Пеньков спас дебют Дулуба.
Мир
Барселона одержала победу над Осасуной – Левандовски забил первый гол в сезоне, Хави дал дебютировать звездным новичкам.
Рамос близок к возвращению в Испанию – известные причины отказа экс-игрока Реала от Саудовской Аравии.
Украинцы за границей
Жирона выстрадала очередную победу: Довбик не воспользовался ограблением конкурента, тревожный звоночек для Цыганкова.
Александр Зинченко впервые за 4 месяца вышел в основе Арсенала и помог одержать феерическую победу над Манчестер Юнайтед.
Руслан Малиновский "растворился" на поле в матче против Торино, в котором Дженоа почти выстрадала ничью
Виктор Коваленко дебютировал за Эмполи, но это не помешало Ювентусу.