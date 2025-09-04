Украина

Миколенко не сыграет матчи отбора ЧМ-2026 – Ребров заменил лидера дебютантом из Динамо.

Украина проиграла Англии U-19 на турнире в Испании: шоу звездочек Ливерпуля, Челси и Арсенала, которые уже играют в АПЛ, а Украина U-17 обидно уступила Катару U-18.

Шахтер и Полесье до сих пор могут осуществить сенсационный обмен игроками сборной – Бондаренко уже намекает на трансфер. Активно провел этот день черкасский ЛНЗ, который успел пригласить специалиста из Шахтера, а также отпустить сразу двух игроков.

Динамо выставило 50 миллионов клаусулы для замены Ваната – зарплата новичка и стоимость драматического трансфера. Киевляне также могут оформить трансфер легионера из Хорватии, за которым охотится и клуб украинцев в Европе.

Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций.

Динамо объявило заявку на Лигу конференций – одного игрока отсеяли, известна судьба новичков.

Украинцы за границей

ПСЖ забыл о вызове Сафонова в сборную России – на болотах подгорело из-за упоминания о Забарном.

Мир

Барселона потеряла основного защитника – он выбыл почти на месяц и рискует пропустить старт Лиги чемпионов.

"Мы хотели вернуть сборную России U-17": Чеферин объяснил изоляцию болотных команд в турнирах УЕФА.