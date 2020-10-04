Украина

Начался пятый тур Премьер-лиги – все три субботних матча победителя не выявили. СК Днепр-1 на последних секундах вырвал ничью с Ворсклой в поединке с тремя удалениями – как днепряне спаслись против лидера чемпионата.

Львов и Рух поделили очки в нервном дерби и остались в подвале турнирной таблицы УПЛ. "Горожане", кстати, перебрались на клубную базу Карпат. Минай в меньшинстве выстоял ничью с Ингульцом – невыразительную игру спасли пенальти.

Сборная Украины официально проведет матчи Лиги наций против Германии и Испании в Киеве со зрителями. Карпаты потерпели очередное поражение, Металл продолжил победную серию во Второй лиге.

Европа

Манчестер Сити сенсационно расписал ничью с Лидсом – Бьелса остановил Гвардиолу. Челси разгромил Кристал Пэлас, но лидером АПЛ стал Эвертон, который после четырех туров идет с идеальными показателями. "Ириски" впервые за 125 лет одержали 7 побед подряд на старте сезона.

Огненный уик-энд дарит Бундеслига. Боруссия Д разгромила Фрайбург благодаря феерии юных звезд. Боруссия М запугивает Шахтер победой в дерби, а РБ Лейпциг продолжил позор Шальке – безвыигрышная серия "кнаппен" достигла 19 матчей.

Атлетико расписал ничью с Вильярреалом, Бетис переиграл Валенсию и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Реал остался без правых защитников – катастрофа с обороной перед Лигой чемпионов и шанс для Шахтера.

Трансферы

Болонья окончательно вышла из переговоров по Владиславу Супряге. Динамо и Шахтер хотели приобрести хавбека Палмейраса – бразильцы наотрез отказали обоим клубам. В то же время наши гранды близки к подписанию испанского форварда.

Бавария усиливается чемпионом Европы из Сегунды. Манчестер Юнайтед ведет переговоры с агентами Кавани. Ренн подписал игроков Интера и Ювентуса перед стартом в Лиге чемпионов.