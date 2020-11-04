Главные новости 3 ноября: Шахтер опозорился в Лиге чемпионов, Динамо протестовали в Барселоне, Реал перестрелял Интер
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 ноября.
Шахтер – Боруссия М
Донецкий клуб потерпел полное фиаско в домашней встрече Лиги чемпионов против своего основного конкурента за выход из группы. Вашему вниманию видео голепада в ворота "горняков".
Луиш Каштру назвал причины разгрома Шахтера после поединка, горячая речь тренера донецкого клуба.
Лига чемпионов
Реал в феерическом матче сумел вырвать победу у Интера.
Ливерпуль в гостях поиздевался над Аталантой, Руслан Малиновский не смог спасти итальянскую команду.
Состоялись также матчи в других группах, где команды порадовали результативным футболом и неожиданными результатами.
Барселона – Динамо
Игроки киевского клуба сдали заключительные тесты на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов.
Мирча Луческу пообщался с журналистами и ответил на ряд важных вопросов о поединке с Барселоной.
Тренер каталонского клуба назвал слабые зоны Динамо и отметил мотивацию Барсы после нескольких неудач в Ла Лиге.