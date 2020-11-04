Шахтер – Боруссия М

Донецкий клуб потерпел полное фиаско в домашней встрече Лиги чемпионов против своего основного конкурента за выход из группы. Вашему вниманию видео голепада в ворота "горняков".

Луиш Каштру назвал причины разгрома Шахтера после поединка, горячая речь тренера донецкого клуба.

Лига чемпионов

Реал в феерическом матче сумел вырвать победу у Интера.

Ливерпуль в гостях поиздевался над Аталантой, Руслан Малиновский не смог спасти итальянскую команду.

Состоялись также матчи в других группах, где команды порадовали результативным футболом и неожиданными результатами.

Барселона – Динамо

Игроки киевского клуба сдали заключительные тесты на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов.

Мирча Луческу пообщался с журналистами и ответил на ряд важных вопросов о поединке с Барселоной.

Тренер каталонского клуба назвал слабые зоны Динамо и отметил мотивацию Барсы после нескольких неудач в Ла Лиге.