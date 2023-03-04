Скандал со спонсором сборной

Технический спонсор сборной Украины разработал форму Зенита – обещания компании о расторжении сотрудничества с оккупантами оказались пустыми.

Реакция УАФ оказалась максимально умеренной. Руководство украинского футбола только требует объяснений от Joma по поводу этого инцидента.

А вот львовские Карпаты решили действовать радикально. "Львы" больше не ведут дел с испанцами и уже подписали соглашение с Nike.

Украина

Кривбасс победил Колос, взяв реванш за поражение в первом круге – дебютный гол Вернидуба вывел Кривой Рог на шестое место.

Шахтер хотел подписать подопечного Реброва – Аль-Айн не устроила предложенная сумма.

Украина досрочно приблизилась к ЧМ-2024 по футзалу, даже не выходя на паркет.

Мир

Лацио одержал нелогичную победу над Наполи – второе поражение лидера Серии А, почти 8 лет ожидания "орлов" завершены.

Боруссия Д победила РБ Лейпциг и обошла Баварию – Ройс догнал лучшего бомбардира в истории Дортмунда.

Роналду прервал результативную серию, не забив в пустые ворота. Аль-Наср выиграл победу у худшей команды лиги.