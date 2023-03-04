Главные новости 3 марта: скандал со спонсором сборной Украины, Шахтер не смог переманить игрока Реброва
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 3 марта.
Скандал со спонсором сборной
Технический спонсор сборной Украины разработал форму Зенита – обещания компании о расторжении сотрудничества с оккупантами оказались пустыми.
Реакция УАФ оказалась максимально умеренной. Руководство украинского футбола только требует объяснений от Joma по поводу этого инцидента.
А вот львовские Карпаты решили действовать радикально. "Львы" больше не ведут дел с испанцами и уже подписали соглашение с Nike.
Украина
Кривбасс победил Колос, взяв реванш за поражение в первом круге – дебютный гол Вернидуба вывел Кривой Рог на шестое место.
Шахтер хотел подписать подопечного Реброва – Аль-Айн не устроила предложенная сумма.
Украина досрочно приблизилась к ЧМ-2024 по футзалу, даже не выходя на паркет.
Мир
Лацио одержал нелогичную победу над Наполи – второе поражение лидера Серии А, почти 8 лет ожидания "орлов" завершены.
Боруссия Д победила РБ Лейпциг и обошла Баварию – Ройс догнал лучшего бомбардира в истории Дортмунда.
Роналду прервал результативную серию, не забив в пустые ворота. Аль-Наср выиграл победу у худшей команды лиги.