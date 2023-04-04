Сборная Украины

Сборная Украины может получить сенсационного тренера – именитый европеец, работавший в России. Следом за Фабрицио Романо еще один журналист подтвердил интерес и близкие переговоры с Биличем.

Сергей Ребров имеет еще два варианта вместо сборной Украины – на специалиста охотятся клубы уровня Лиги чемпионов.

Украина

Скандал в УПЛ: журналист заговорил, что Минай и Ингулец могли провести договорной матч. Глава комитета этики Франческо Баранка прокомментировал эти слухи. А вот Владимир Шаран обещает суд журналисту, назвав его заявление ложью.

Мир

Эвертон украл победу у Тоттенхэма – огненный матч с двумя красными, антигерой возродился шедевром, крохи Миколенко.

Грэм Поттер менее чем через сутки после увольнения из Челси мог возглавить новую команду. Клуб АПЛ предложил ему работу, но специалист отказал.

Мудрика купил безумный профан – увольнение Поттера настолько логично, сколь и абсурдно.