Украина

Шахтер скандально переиграл Минай и сохранил отрыв на вершине УПЛ – арбитр не засчитал чистый гол в ворота Трубина. Дарио Срна признал, что мяч нужно было засчитывать.

СК Днепр-1 разбил Металлист за тайм – Пеглоу хет-триком и ассистом поиздевался над аутсайдером УПЛ, молчание Довбика.

Защитник Металлиста побил возрастной рекорд чемпионатов Украины – предыдущее достижение держалось более 30 лет.

Мир

Манчестер Сити с рекордным голом Холанда разгромил Вест Хэм и обошел Арсенал на вершине АПЛ.

Интер устроил теннисный разгром, Милан едва избежал позора. Ювентус наконец-то прервал серию без побед.

Реал завершает трансфер Беллингема – Мадрид опередил Ман Сити и Ливерпуль, стороны согласовали контракт.

Лионель Месси

Аргентинец уже несколько дней продолжает находиться в эпицентре внимания спортивных СМИ. После скандальной поездки в Саудовскую Аравию Месси может больше не сыграть за ПСЖ, хотя сам Лео настаивает, что не покидал расположение ПСЖ без разрешения.

Итогом этой истории можно считать то, что Месси уйдет из ПСЖ после окончания сезона. Клуб больше не будет даже пытаться продлить контракт капризной звезды. В Париже пока нет единодушного мнения по этому поводу – скандал разделил фанатов на два лагеря.