"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 3 мая 2025 года.

Ванат и Нещерет после финального свистка / Фото ФК Динамо

Украина

Динамо разгромило Ингулец, официально лишив Шахтер шансов на золото – киевляне еще ближе к чемпионству.

"Видел, что вратарь будет ложиться": Ванат – о голе Ингульцу, секрете результативности и последнем шаге к чемпионству. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

"Спешили, очень хотели забить": Михайленко раскрыл, о чем Динамо договорилось в раздевалке. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Шахтер полурезервом разгромил Черноморец – Бондаренко и шоу бразильца приблизили "горняков" к Александрии.

Верес в меньшинстве неожиданно уступил Оболони – "пивовары" прервали серию и оттолкнулись от зоны выбывания.

Трубин отбил пенальти, помог Бенфике удержать победу – команда украинца продолжает борьбу за чемпионство.

Борнмут одержал сенсационную победу над Арсеналом – Забарный провинился с голом, но несколько раз спас.

Миколенко приобщился к голу, но стал одним из виновников ничьей Эвертона, Варди забил 199-й гол и "подменил" судью.

Кухаревич впервые забил в Британии за более чем два месяца – команда украинца переиграла прямого конкурента за путевку в ЛЕ.

Таловеров официально вылетел из Чемпионшипа – экс-звезда Шахтера нанес поражение украинцу в потенциально последней игре за Плимут.

Первая лига: Кудривка закрутила интригу в борьбе за вторую путевку в УПЛ, Прикарпатье со скандалом победило Мариуполь.

Мир

Барселона удержала волевую победу над аутсайдером Ла Лиги – резервисты подвели Флика, тер Штеген вернулся.

Интер полурезервом победил Верону, не отпустив Наполи в отрыв – впереди битва с Барселоной за финал ЛЧ.

ПСЖ опозорился перед матчем Лиги чемпионов с Арсеналом – парижане проиграли сенсации Лиги 1 с украинцем в составе.

Бавария умудрилась продолжить "проклятие Кейна" – мюнхенцы "потеряли" чемпионство после огненного камбэка с Лейпцигом.

Атлетико сыграл вничью с Алавесом, подвинув Цыганкова, Вильяреал одолел Осасуну в матче с 6 голами, Валенсия победила.

Аль-Ахли стал обладателем Азиатской Лиги чемпионов – экс-звезды Ливерпуля и Милана с ночным ужасом Шахтера принесли трофей.

40 миллионов евро в год: Барселона готовит сумасшедший контракт для Ямаля – лидеры "блаугранас" выступили против решения.