Главные новости 3 мая: дебютант в сборной Украины, унизительные поражения Нидерландов и Хорватии
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 3 мая.
Война России против Украины
Александр Зинченко собирался поехать на передовую – Манчестер Сити отговорил украинца. Андрей Ярмоленко выставил на аукцион награду "Лев матча" – все ради благородной цели.
Россия напала на Украину:Зинченко рвался на войну, Шотландия нашла у нас супероружие и слабину (LIVE).
"Лобановський – геній рівня Ніцше": репер Паліндром – про футбол, 50 грамів для Віктора Павліка і бійку, яка змінила все
Сборная Украины
Александр Петарков Петраков официально вызвал в сборную Украины еще одного игрока – бюрократия чуть не сорвала дебют.
Украина – Уэльс: на матч назначили фартового для нас арбитра, билеты раскупили за два дня до игры.
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