Трансферы

Дженоа оформила первый трансфер для Шевченко. Клуб подписал сильного защитника, зажигавшего в Лиге чемпионов. А еще Дженоа завершает переход защитника из клуба АПЛ. Шевченко якобы уговаривает Миранчука переехать в Геную.

Игроки Челси в шоке от поведения Лукаку – клуб определился с судьбой скандального форварда. Американский суперталант перешел в Бундеслигу – вторая самая дорогая продажа в истории МЛС. Мората в ближайшее время станет игроком Барселоны – дебют может состояться в Эль Класико.

Украина

Динамо получило предложение по Цитаишвили – чемпион Словакии дает 2 миллиона евро. Георгий интересует еще клубы из чемпионата Бельгии и МЛС.

Динамо интересуется форвардом сборной Эквадора. Десна, по словам журналиста, получит трансферный бан. УЕФА подготовил и для Карпат трансферный бан – "львы" надеются на УАФ.

Европа

Манчестер Юнайтед впервые проиграл с Рангником. Роналду-капитан страдал до выхода Бруну, а Джонс оформил большое возвращение на фоне слабой игры. Челси продлил контракт с Тьягу Силвой, приблизившись к разрешению потенциального кризиса в защите. Пирло хочет возглавить сборную Польши – экс-одноклубник Шевченко готов не пустить Россию на ЧМ-2022.