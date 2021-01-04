Украина и украинцы за рубежом

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выразил сомнение относительно увеличения количества команд в чемпионате Украины. Кроме того, функционер рассказал об отношениях между Шахтером и Динамо на фоне переезда на НСК Олимпийский.

Бельгийский Брюгге якобы остался единственным претендентом на Малиновского, хотя жена хавбека опровергла слухи о возвращении лидера сборной Украины в Лигу Жупиле.

Роман Зозуля впервые вышел на поле после коронавируса, но его Альбасете остался на дне турнирной таблицы. Афинский АЕК с Чигринским был разбит Олимпиакосом – Шахов не попал даже в заявку.

Европа

В чемпионате Англии Манчестер Сити уверенно одолел Челси на выезде с парадоксом Зинченко – видео голов и обзор поединка.

Тем временем в Серии А Милан в меньшинстве удержал победу над Беневенто и удержался на вершине, а Интер растоптал Кротоне. В свою очередь Аталанта устроила избиение Сассуоло в сверхважном матче чемпионата: Малиновский претендовал на пенальти и получил плохие новости.

Мадридский Атлетико победил Алавес и вернул лидерство в Ла Лиге, Реал Сосьедад спас ничью против Осасуны. Зато Барселона победой над Уэской отпраздновала 500-й матч Месси в чемпионате.

Другие топ-события

Лондонский Челси уже начал искать замену Лэмпарду после фиаско с Манчестер Сити. Маурисио Почеттино организует чистку в ПСЖ – 5 звезд открыты для продажи уже в январе.

Президент Серии А призвал вернуть на трибуны фанатов, которые получат вакцинацию от COVID-19. Тем временем коронавирус унес жизни известного бразильского бомбардира Арадо – ему было всего 47.