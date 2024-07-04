Главные новости 3 июля: заявка Украины на Олимпиаду, презентация Мбаппе, очередной трансфер Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 3 июля.
Украина
Ротань объявил предварительную заявку сборной Украины на Олимпиаду – многих звезд не отпустили, еще 4 надо выкинуть
Динамо объявило о подписании лидера СК Днепр-1.
Шахтер близок к трансферу игрока из Бундеслиги – Срна занимается его переходом.
Карпаты разбили Минай, Рух спасся с европейским середняком, Вирт пострадал от экс-команды: спарринги клубов УПЛ
Мир
Реал выбрал дату презентации Мбаппе – мадридцы готовят феерическое шоу.
Защитнику-бомбардиру Евро-2024 грозит дисквалификация – УЕФА имеет претензии к празднованию гола.
Легенда Шахтера планирует побег из АПЛ – отклонил предложение клуба и имеет несколько вариантов по продолжению карьеры.
Чемпионский экс-тренер Милана согласился поднимать с колен клуб Бензема, Канте и других звезд.