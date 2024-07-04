Украина

Ротань объявил предварительную заявку сборной Украины на Олимпиаду – многих звезд не отпустили, еще 4 надо выкинуть

Динамо объявило о подписании лидера СК Днепр-1.

Шахтер близок к трансферу игрока из Бундеслиги – Срна занимается его переходом.

Карпаты разбили Минай, Рух спасся с европейским середняком, Вирт пострадал от экс-команды: спарринги клубов УПЛ

Мир

Реал выбрал дату презентации Мбаппе – мадридцы готовят феерическое шоу.

Защитнику-бомбардиру Евро-2024 грозит дисквалификация – УЕФА имеет претензии к празднованию гола.

Легенда Шахтера планирует побег из АПЛ – отклонил предложение клуба и имеет несколько вариантов по продолжению карьеры.

Чемпионский экс-тренер Милана согласился поднимать с колен клуб Бензема, Канте и других звезд.