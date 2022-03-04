Виталий Миколенко с капитанской повязкой отыграл за Эвертон / Twitter клуба

Война России против Украины

"Россия убивает украинцев": Палкин сообщил о смерти детского тренера Шахтера и наехал на молчаливых соседей.

УЕФА запретил проведение международных матчей в Беларуси – официальное решение. В то же время другой оккупант умоляет Лозанну защитить ее футбол, который последовал за военным кораблем.

Экс-игрок Карпат посмертно получил звание Героя Украины.

Украинцы за границей

Эвертон стал четвертьфиналистом Кубка Англии, а Миколенко провел час в статусе капитана и травмировался. Перед матчем "ириски" провели очередную акцию в поддержку Украины: флаги, футболки Виталия и слезы на трибунах.

Известны и результаты жеребьевки Кубка Англии: Миколенко уезжает в Лондон, Зинченко сможет отомстить за Ярмоленко.

Двое украинцев покинули московский клуб, а Габовда расторг контракт с белорусским коллективом.

Петряк забил роскошный мяч и поддержал Украину вместе с еще тремя земляками – Ледневым, Шабановым и Макаренко.

Плей-офф квалификации на ЧМ-2022

Шотландия – Украина: наша ассоциация футбола просит перенести полуфинал отбора .

В Польше, соперником которой были россияне, появилось окно, ведь она автоматически выйдет в финал плей-офф квалификации.