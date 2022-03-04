Главные новости 3 февраля: Миколенко и капитанская повязка в Эвертоне, смерть детского тренера Шахтера из-за России
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 3 февраля.
Война России против Украины
"Россия убивает украинцев": Палкин сообщил о смерти детского тренера Шахтера и наехал на молчаливых соседей.
УЕФА запретил проведение международных матчей в Беларуси – официальное решение. В то же время другой оккупант умоляет Лозанну защитить ее футбол, который последовал за военным кораблем.
Экс-игрок Карпат посмертно получил звание Героя Украины.
Украинцы за границей
Эвертон стал четвертьфиналистом Кубка Англии, а Миколенко провел час в статусе капитана и травмировался. Перед матчем "ириски" провели очередную акцию в поддержку Украины: флаги, футболки Виталия и слезы на трибунах.
Известны и результаты жеребьевки Кубка Англии: Миколенко уезжает в Лондон, Зинченко сможет отомстить за Ярмоленко.
Двое украинцев покинули московский клуб, а Габовда расторг контракт с белорусским коллективом.
Петряк забил роскошный мяч и поддержал Украину вместе с еще тремя земляками – Ледневым, Шабановым и Макаренко.
Плей-офф квалификации на ЧМ-2022
Шотландия – Украина: наша ассоциация футбола просит перенести полуфинал отбора.
В Польше, соперником которой были россияне, появилось окно, ведь она автоматически выйдет в финал плей-офф квалификации.
Возможно противостояние Шотландии с "кадрой" вместо матча с командой Петракова. Вырученные от встречи деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны в Украине.