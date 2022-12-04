Чемпионат Мира

На ЧМ-2022 стартовал плей-офф. Нидерланды обыграли США благодаря историческому перфомансу Дюмфриса. Подопечные Луи Ван Гала забили удивительный гол.

Аргентина обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 – Месси снял проклятие, фиаско голкипера и Лаутаро. Между прочим Лео впервые отличился в матче плей-офф чемпионата мира.

Неймар близок к возвращению, но Бразилия потеряла двух других игроков до конца турнира.

Ханс-Дитер Флик останется во главе сборной Германии после фиаско на ЧМ-2022.

Украина и мир

Украинский тренер выиграл чемпионат Камбоджи. Также наши земляки собрали весь комплект медалей чемпионата Грузии. Ярослав Ракицкий покинул Адана Демирспор, хотя контракт был рассчитан еще на полгода.

Манчестер Юнайтед определился с планами на Мудрика – британский журналист играет на руку Арсеналу. Агент Довбика оценил шансы на уход форварда сборной Украины из СК Днепр-1. Трансфер Беседина: агент форварда Динамо отреагировал на слухи о контракте с турецким клубом.

Пеле перевели на специальную медицинскую помощь для тяжелобольных – состояние Короля футбола ухудшается.