Главные новости 3 августа: Цыганков берет первый трофей, победный старт Шахтера, фиаско Карпат и Забарного
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 3 августа.
УПЛ
Карпаты с поражения стартовали в УПЛ, уступив Полесью – отмененный гол, два пенальти и "коварный" VAR.
Шахтер дожал Эпицентр в первом матче Турана в Украине – Арда угадал с заменами, дебютант УПЛ играл лучше Бешикташа.
Кудривка дебютировала в УПЛ, одолев Александрию в игре с двумя голами со штрафных – "аграрии" снова завершили вдевятером.
Колос объявил об уходе своего легионера.
Полесье позорно дебютировало в элите, Чемпионки унижают 9:0, Победа Шахтера – стартовал чемпионат Украины среди женщин.
Украинцы за границей
Цыганков помог Жироне завоевать первый трофей – каталонцы дожали Вулверхэмптон в Кубке Коста-Брава.
Забарный не помог Борнмуту избежать поражения в матче против экс-клуба Ярмоленко.
Дячук допустил ужасный привоз в Европе – пушечный удар Желизка не исправил ошибку защитника Динамо (ВИДЕО).
Украинский легионер голом начал победное шествие европейской команды – ВИДЕО взятия ворот.
Реал готов продать Лунина – источник назвал сумму, которая устроит королевский клуб.
Мир
Челси объявил о трансфере Хато за 45 миллионов – Мареска получил восьмого новичка.
Соперник Динамо официально подписал экс-звезду Челси и ПСЖ накануне дуэли с киевлянами в ЛЧ.
Месси получил травму в матче Кубка лиг – Де Пауль отметился двумя ассистами, Альба спас Майами от фиаско на 90+2.
Порту ошеломил фанатов тайным трансфером экс-форварда Барселоны – представили новичка прямо на стадионе (ВИДЕО).