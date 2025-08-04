УПЛ

Карпаты с поражения стартовали в УПЛ, уступив Полесью – отмененный гол, два пенальти и "коварный" VAR.

Шахтер дожал Эпицентр в первом матче Турана в Украине – Арда угадал с заменами, дебютант УПЛ играл лучше Бешикташа.

Кудривка дебютировала в УПЛ, одолев Александрию в игре с двумя голами со штрафных – "аграрии" снова завершили вдевятером.

Колос объявил об уходе своего легионера.

Полесье позорно дебютировало в элите, Чемпионки унижают 9:0, Победа Шахтера – стартовал чемпионат Украины среди женщин.

Украинцы за границей

Цыганков помог Жироне завоевать первый трофей – каталонцы дожали Вулверхэмптон в Кубке Коста-Брава.

Забарный не помог Борнмуту избежать поражения в матче против экс-клуба Ярмоленко.

Дячук допустил ужасный привоз в Европе – пушечный удар Желизка не исправил ошибку защитника Динамо (ВИДЕО).

Украинский легионер голом начал победное шествие европейской команды – ВИДЕО взятия ворот.

Реал готов продать Лунина – источник назвал сумму, которая устроит королевский клуб.

Мир

Челси объявил о трансфере Хато за 45 миллионов – Мареска получил восьмого новичка.

Соперник Динамо официально подписал экс-звезду Челси и ПСЖ накануне дуэли с киевлянами в ЛЧ.

Месси получил травму в матче Кубка лиг – Де Пауль отметился двумя ассистами, Альба спас Майами от фиаско на 90+2.

Порту ошеломил фанатов тайным трансфером экс-форварда Барселоны – представили новичка прямо на стадионе (ВИДЕО).