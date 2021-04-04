Украина

Динамо приблизилось к подписанию сенегальского хавбека, который имеет опыт выступлений за национальную команду.

Состоялся нетипично результативный поединок УПЛ, где командам удалось забить 7 мячей, а а очередная победа Зари увеличила шансы луганчан побороться за серебряные медали.

Шахтер отправил Тайсона в дубль, где бразилец дебютировал сразу с гола.

Европа

Манчестер Сити победил Лестер и приблизился к чемпионству, а конкурент Зинченко отметился голом. В свою очередь Ливерпуль разгромил Арсенал, но победа имела горьковатый привкус.

В Италии Ювентус в очередной раз потерял очки в матче с аутсайдером, чем увеличил шансы Интера на триумф в Серии А.

Бавария в центральном матче обыграла РБ Лейпциг и убила всю интригу в Бундеслиге.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский продолжает покорять сердца фанов Аталанты, украинец двумя ассистами принес победу своей команде.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь забил невероятный гол в чемпионате Бельгии.

Артем Шабанов подставил Легию в матче чемпионата Польши, но команде удалось нивелировать ошибку украинца.