Главные новости 3 апреля: Ман Сити лишил Ливерпуль золота АПЛ, Малиновский феерит в Серии А, новый легионер Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 апреля.
Украина
Динамо приблизилось к подписанию сенегальского хавбека, который имеет опыт выступлений за национальную команду.
Состоялся нетипично результативный поединок УПЛ, где командам удалось забить 7 мячей, а а очередная победа Зари увеличила шансы луганчан побороться за серебряные медали.
Шахтер отправил Тайсона в дубль, где бразилец дебютировал сразу с гола.
Европа
Манчестер Сити победил Лестер и приблизился к чемпионству, а конкурент Зинченко отметился голом. В свою очередь Ливерпуль разгромил Арсенал, но победа имела горьковатый привкус.
В Италии Ювентус в очередной раз потерял очки в матче с аутсайдером, чем увеличил шансы Интера на триумф в Серии А.
Бавария в центральном матче обыграла РБ Лейпциг и убила всю интригу в Бундеслиге.
Украинцы за рубежом
Руслан Малиновский продолжает покорять сердца фанов Аталанты, украинец двумя ассистами принес победу своей команде.
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь забил невероятный гол в чемпионате Бельгии.
Артем Шабанов подставил Легию в матче чемпионата Польши, но команде удалось нивелировать ошибку украинца.