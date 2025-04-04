"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 3 апреля 2025 года.

Украина

Сборная Украины узнала место в новом рейтинге ФИФА после фиаско с Бельгией в Лиге наций – изменения на вершине.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала.

Умер экс-футболист Волыни и менхенгладбахской Боруссии – он брал золото Первой лиги.

Клуб Первой лиги объявил о трансферной "бомбе" – наконец оформили сына легенды сборной Бразилии и Барселоны

Топ-чемпионаты

В этот день ведущие лиги Европы порадовали лишь одним матчем. Челси удержал заслуженную победу над Тоттенхэмом, вернувшись в зону ЛЧ – Палмер прервал результативную засуху.

Арсенал официально потерял лидера до конца сезона – впереди поединок с Реалом в ЛЧ.

День зашкваров УЕФА и ФИФА

Джанни Инфантино опозорился заявлением о России на конгрессе УЕФА: "Надеюсь, скоро мы сможем вернуть их на территорию футбола". Александер Чеферин решил не отставать и также оживил надежду террористов на возвращение в европейские соревнования. На "десерт" – УЕФА почтил память россиянина, которого ликвидировали ВСУ.

А вот Андрей Шевченко не был избран в исполком УЕФА – глава УАФ стал предпоследним в голосовании.

Украинцы за рубежом

Лунин рискует пропустить следующий матч Реала – у "бланкос" неожиданная драма с голкиперами перед ЛЧ. Андрей вообще может вылететь на длительный срок.

"Он должен быть вторым вратарем Жироны": Крапивцова расхвалили после дебюта и оценили перспективы в клубе.

Забарный претендует на звание игрока провального месяца в Борнмуте – длительный бан не помешал украинцу.

Довбик продемонстрировал результативность на тренировке – его голы помогли одержать победу.

Интер Майами с Месси проиграл команде Смолякова в первом четвертьфинале КОНКАКАФ – украинец стал лишь свидетелем триумфа.