Главные новости 3 апреля: Динамо и Шахтер разминулись в Кубке, УЕФА игнорирует Шевченко и радует россиян, травма Лунина
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 3 апреля 2025 года.
Украина
Сборная Украины узнала место в новом рейтинге ФИФА после фиаско с Бельгией в Лиге наций – изменения на вершине.
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала.
Умер экс-футболист Волыни и менхенгладбахской Боруссии – он брал золото Первой лиги.
Клуб Первой лиги объявил о трансферной "бомбе" – наконец оформили сына легенды сборной Бразилии и Барселоны
Топ-чемпионаты
В этот день ведущие лиги Европы порадовали лишь одним матчем. Челси удержал заслуженную победу над Тоттенхэмом, вернувшись в зону ЛЧ – Палмер прервал результативную засуху.
Арсенал официально потерял лидера до конца сезона – впереди поединок с Реалом в ЛЧ.
День зашкваров УЕФА и ФИФА
Джанни Инфантино опозорился заявлением о России на конгрессе УЕФА: "Надеюсь, скоро мы сможем вернуть их на территорию футбола". Александер Чеферин решил не отставать и также оживил надежду террористов на возвращение в европейские соревнования. На "десерт" – УЕФА почтил память россиянина, которого ликвидировали ВСУ.
А вот Андрей Шевченко не был избран в исполком УЕФА – глава УАФ стал предпоследним в голосовании.
Украинцы за рубежом
Лунин рискует пропустить следующий матч Реала – у "бланкос" неожиданная драма с голкиперами перед ЛЧ. Андрей вообще может вылететь на длительный срок.
"Он должен быть вторым вратарем Жироны": Крапивцова расхвалили после дебюта и оценили перспективы в клубе.
Забарный претендует на звание игрока провального месяца в Борнмуте – длительный бан не помешал украинцу.
Довбик продемонстрировал результативность на тренировке – его голы помогли одержать победу.
Интер Майами с Месси проиграл команде Смолякова в первом четвертьфинале КОНКАКАФ – украинец стал лишь свидетелем триумфа.