Наши за границей

Руслан Малиновский провел отличный матч в Серии А. Вел атаку Аталанты, множество раз выводил партнеров на удар, создал три супершанса, помог обыграть Кротоне и получил космическую оценку. Замечательное выступление украинца перед Ливерпулем.

Мерсисайдцы также победили на внутренней арене – одолели Вест Хэм и поднялись на первое место АПЛ. Андрей Ярмоленко на Энфилде полезно вышел со скамейки запасных и значительно превзошел конкурента.

Брюгге с Эдуардом Соболем на последних минутах упустил победу над командой Марьяна Шведа. Сергей Ребров не удержал викторию над главным конкурентом в Венгрии, а Роман Григорчук вплотную приблизился к лидеру в Беларуси. Роман Зозуля не помог Альбасете спастись и снова упал к зоне вылета.

Украина

Динамо обыграло СК Днепр-1 и сохранило отрыв от Шахтера во главе УПЛ – Луческу с антирекордом не пугает Барселону, 3 золотых лидера, 18-летний дебютант без работы перед Лигой чемпионов. Наставник киевлян оценил выступление подопечных.

Олимпик удержал победу над Колосом – ковалевцы впервые проиграли на новом стадионе. Александрия в родных стенах расписала боевую ничью с Десной. Артем Милевский ведет переговоры с несколькими украинскими клубами. Шахтер продлил контракт с воспитанником на длительный срок.

Европа

Барселона в большинстве не смогла переиграть Алавес. Каталонцы дарят надежду Динамо, продолжив безвыигрышную серию в Примере. Ключевым в матче стал дикий фейл голкипера "блаугранас". Уже в среду Барса встретится с киевлянами в Лиге чемпионов. Реал разгромил Уэску ​​и набрал вдвое больше очков, чем Барселона – Азар эффектным голом отпраздновал возвращение в старт.

Боруссия М перед битвой с Шахтером впервые в истории обыграла РБ Лейпциг. Будущий визави Каштру сломал топ-матч, а Нагельсманна наказал списанный австриец. Во вторник Гладбах встретится с чемпионом Украины в рамках Лиги чемпионов. Бавария и Боруссия Д свои матчи выиграли даже без Левандовски и Холанда, отобрав у Лейпцига лидерство в Бундеслиге.

Манчестер Сити без Зинченко одолел Шеффилд Юнайтед с антирекордом при Гвардиоле – конкурент украинца стал лучшим. Челси на выезде разгромил Бернли и продолжил положительную серию.