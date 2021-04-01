Главные новости 31 марта: Украина упустила победу над Казахстаном, Германия эпично опозорилась
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за среду, 31 марта
Сборная Украины
Украина не переиграла Казахстан в безумном матче – второе подряд домашнее фиаско в отборе ЧМ-2022. Роман Яремчук забил первым, но казахи ответили не менее красивым голом.
Наставник сборной Андрей Шевченко взял на себя ответственность за результат матча и указал на основные проблемы
Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и установил уникальное достижение в истории сборной Украины, обойдя Шовковского
Квалификация на ЧМ-2022
Франция удержала тяжелую победу над Боснией и Герцеговиной – "Ле Блё" оторвались от Украины на четыре очка
Соперник сборной Украины на Евро опозорил Германию, а Англиявырвала победу в Польше
Испания и Италия продолжили победное шествие, Дания наголову разбила Австрию, а Соломон забил за Израиль
Армения в безумной перестрелке с румынами осуществила камбэк и обошла Германию
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