Сборная Украины

Украина не переиграла Казахстан в безумном матче – второе подряд домашнее фиаско в отборе ЧМ-2022. Роман Яремчук забил первым, но казахи ответили не менее красивым голом.

Наставник сборной Андрей Шевченко взял на себя ответственность за результат матча и указал на основные проблемы

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и установил уникальное достижение в истории сборной Украины, обойдя Шовковского

Квалификация на ЧМ-2022

Франция удержала тяжелую победу над Боснией и Герцеговиной – "Ле Блё" оторвались от Украины на четыре очка

Соперник сборной Украины на Евро опозорил Германию, а Англиявырвала победу в Польше

Испания и Италия продолжили победное шествие, Дания наголову разбила Австрию, а Соломон забил за Израиль

Армения в безумной перестрелке с румынами осуществила камбэк и обошла Германию

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