"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 31 марта 2025 года.

Украина

"Было рукоприкладство": журналисты озвучили скандальные версии отказа Степанова.

Степанов проигнорировал вызов в сборную Украины из-за поведения тренеров: "Его подсрачниками гоняли или подзатыльниками".

Рух может остаться без тренера после матча с Динамо в Кубке Украины.

"Тренерский штаб Реброва – самый слабый в истории": Цыганык разнес сборную Украины и Шевченко после фиаско в Лиге наций.

Звезду Шахтера убеждают взять украинское гражданство – агент озвучил сомнения.

Ванат в Англию: журналист подтвердил интерес к звезде Динамо со стороны претендента на выход в АПЛ.

Голые ягодицы, болото и победный гол джокера – Нива Т дожала Кремень в матче Первой лиги.

Бурбас раскрыл доходы Реброва и его официальную зарплату в сборной – УАФ платит лишь часть.

Мир

Холанд после матча против Забарного после матча с Забарным покинул стадион на костылях – лидер Ман Сити рискует пропустить дерби с МЮ.

Манчестер Сити назвал диагноз Холанда – бомбардир рискует восстановиться только под конец сезона.

Арсенал получит мощное усиление на дуэль с Луниным в ЛЧ – Артета анонсировал возвращение лидера через три месяца.

Клуб украинца может получить приглашение на Клубный ЧМ – ФИФА будет выбирать соперника Челси из двух команд.

Украинцы за рубежом

Степанов забил в пятом матче подряд и повторил празднование Холанда – видео.

Лунин выйдет в основе во втором матче подряд – Реал объявил заявку на Кубок Испании без 5 звезд.