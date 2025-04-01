Главные новости 31 марта: травма Холанда, Лунин снова сыграет за Реал, рукоприкладство в сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 31 марта 2025 года.
Украина
"Было рукоприкладство": журналисты озвучили скандальные версии отказа Степанова.
Степанов проигнорировал вызов в сборную Украины из-за поведения тренеров: "Его подсрачниками гоняли или подзатыльниками".
Рух может остаться без тренера после матча с Динамо в Кубке Украины.
"Тренерский штаб Реброва – самый слабый в истории": Цыганык разнес сборную Украины и Шевченко после фиаско в Лиге наций.
Звезду Шахтера убеждают взять украинское гражданство – агент озвучил сомнения.
Ванат в Англию: журналист подтвердил интерес к звезде Динамо со стороны претендента на выход в АПЛ.
Голые ягодицы, болото и победный гол джокера – Нива Т дожала Кремень в матче Первой лиги.
Бурбас раскрыл доходы Реброва и его официальную зарплату в сборной – УАФ платит лишь часть.
Мир
Холанд после матча против Забарного после матча с Забарным покинул стадион на костылях – лидер Ман Сити рискует пропустить дерби с МЮ.
Манчестер Сити назвал диагноз Холанда – бомбардир рискует восстановиться только под конец сезона.
Арсенал получит мощное усиление на дуэль с Луниным в ЛЧ – Артета анонсировал возвращение лидера через три месяца.
Клуб украинца может получить приглашение на Клубный ЧМ – ФИФА будет выбирать соперника Челси из двух команд.
Украинцы за рубежом
Степанов забил в пятом матче подряд и повторил празднование Холанда – видео.
Лунин выйдет в основе во втором матче подряд – Реал объявил заявку на Кубок Испании без 5 звезд.