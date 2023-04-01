Главные новости 31 марта: Месси готовит возвращение в ПСЖ, Лунина зовут в два топ-чемпионата
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 31 марта.
Украина
Динамо рассудит "любимый" арбитр Луческу: судейские назначения 19-го тура УПЛ
Голкипер Ворсклы повторил подвиг Палопа, вырвав ничью после 2 нереализованных пенальти – видео спасения в компенсированное время.
"На моей футболке набили фамилию Сидорчука": финалист Лиги Европы рассказал, почему так и не дебютировал за сборную Украины.
Мир
Марсель не сумел обыграть Монпелье и подарил ПСЖ шанс увеличить отрыв – Малиновский провел посредственный матч.
Барселона официально подтвердила намерение вернуть Месси – каталонский клуб готовится к трансферу.
Украинцы за границей
История о якобы желании Андрея Лунина покинуть Реал в поисках игровой практики получила продолжение. У украинца уже есть варианты в АПЛ и Бундеслиге.
Илья Забарный готовится дебютировать за Борнмут – защитник наконец-то восстановился после травмы.
Украинский легионер стал лучшим игроком месяца в чемпионате Шотландии – он помог создать сенсацию в Кубке.