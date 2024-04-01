Украина

Динамо сокрушило Ворсклу – шедевры Ярмоленко, Ваната и Шапаренко, Бражко с голом и ассистом на сенсационной позиции.

Заря победила Металлист 1925 благодаря дублю Герреро – команда Скрипника переписала свой антирекорд в УПЛ

СК Днепр-1 не без проблем одолел Колос и вернулся в топ-3 УПЛ – Пихаленок оформил эффектные гол + пас

Мир

Довбик выдал фантастику после сборной, классный матч Цыганкова: Жирона одержала историческую победу и закрепилась в зоне ЛЧ.

Реал победил Атлетик благодаря дублю Родриго – Лунин снова выручил, Беллингем не смог обойти Довбыка.

ПСЖ разбил Марсель, сверх тайм играя в меньшинстве – Мбаппе разгневала замена, арбитр давал карточки не тем игрокам.

Манчестер Сити и Арсенал расписали скучную ничью в пользу Ливерпуля – Зинченко провел матч в запасе.

Украинцы за рубежом

Довбик забил гол за Жирону впервые за 2 месяца, а затем оформил дубль – видео точных ударов.

Безус не забил пенальти в матче чемпионата Кипра – видео неудачи украинца.

Травма Малиновского: тренер Дженоа пролил свет на проблемы украинца.

Кривцов попал в лазарет к Месси, Чеберко впервые провел полный матч в новом сезоне МЛС.