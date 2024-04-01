Главные новости 31 марта: дубль Довбика, Ярмоленко вернулся и помог Динамо победить, травма Малиновского
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 31 марта.
Украина
Динамо сокрушило Ворсклу – шедевры Ярмоленко, Ваната и Шапаренко, Бражко с голом и ассистом на сенсационной позиции.
Заря победила Металлист 1925 благодаря дублю Герреро – команда Скрипника переписала свой антирекорд в УПЛ
СК Днепр-1 не без проблем одолел Колос и вернулся в топ-3 УПЛ – Пихаленок оформил эффектные гол + пас
Мир
Довбик выдал фантастику после сборной, классный матч Цыганкова: Жирона одержала историческую победу и закрепилась в зоне ЛЧ.
Реал победил Атлетик благодаря дублю Родриго – Лунин снова выручил, Беллингем не смог обойти Довбыка.
ПСЖ разбил Марсель, сверх тайм играя в меньшинстве – Мбаппе разгневала замена, арбитр давал карточки не тем игрокам.
Манчестер Сити и Арсенал расписали скучную ничью в пользу Ливерпуля – Зинченко провел матч в запасе.
Украинцы за рубежом
Довбик забил гол за Жирону впервые за 2 месяца, а затем оформил дубль – видео точных ударов.
Безус не забил пенальти в матче чемпионата Кипра – видео неудачи украинца.
Травма Малиновского: тренер Дженоа пролил свет на проблемы украинца.
Кривцов попал в лазарет к Месси, Чеберко впервые провел полный матч в новом сезоне МЛС.