Главные новости 31 января: Украина в полуфинале футзального Евро, последние трансферы, провал и успех Барселоны
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 31 января.
Украина
Украина вышла в полуфинал футзального Евро-2022: "сине-желтые" драматически одолели Казахстан и могут сыграть с Россией.
Динамо разгромило Лудогорец в матче с двумя пенальти и удалением: эффектный старт в Турции, но не без проблем.
Шахтер обыграл Црвену Звезду: чудеса Трубина, Нерес оформил дебютный дубль, а Драгович с голом и ассистом вспомнил времена Динамо.
Трансферы украинцев
Сикан официально перебрался в Германию, где будет играть во Второй Бундеслиге. "Это топ-клуб", – прокомментировал свой переход украинец.
Яремчука начали сватать в Эвертон Миколенко. Впрочем, дуэта игроков сборной Украины в английской Премьер-лиге пока не будет, ведь тренер Бенфики на него рассчитывает.
Коноплянка останется в Шахтере до конца контракта, несмотря на интерес из Европы.
Другие топ-новости
Футбол 24 освещал онлайн трансферный дедлайн зимы 2022 года: Барселона подписала Обамеянга, а Дембеле остается, провал Ливерпуля, активные Ювентус и Ньюкасл.
Лэмпард официально возглавил Эвертон: Миколенко будет работать с легендой.
Шевченко остался без работы: сборная Польши объявила нового наставника.