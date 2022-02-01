Сборная Украины по футзалу прошла в полуфинал Евро-2022 / Сайт УЕФА

Украина

Украина вышла в полуфинал футзального Евро-2022: "сине-желтые" драматически одолели Казахстан и могут сыграть с Россией.

Динамо разгромило Лудогорец в матче с двумя пенальти и удалением: эффектный старт в Турции, но не без проблем.

Шахтер обыграл Црвену Звезду: чудеса Трубина, Нерес оформил дебютный дубль, а Драгович с голом и ассистом вспомнил времена Динамо.

Трансферы украинцев

Сикан официально перебрался в Германию, где будет играть во Второй Бундеслиге. "Это топ-клуб", – прокомментировал свой переход украинец.

Яремчука начали сватать в Эвертон Миколенко. Впрочем, дуэта игроков сборной Украины в английской Премьер-лиге пока не будет, ведь тренер Бенфики на него рассчитывает.

Коноплянка останется в Шахтере до конца контракта, несмотря на интерес из Европы.

Другие топ-новости

Футбол 24 освещал онлайн трансферный дедлайн зимы 2022 года: Барселона подписала Обамеянга, а Дембеле остается, провал Ливерпуля, активные Ювентус и Ньюкасл.

Лэмпард официально возглавил Эвертон: Миколенко будет работать с легендой.