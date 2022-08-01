Война России против Украины

Андрей Шевченко прочитал одно из стихотворений Кобзаря – патриотическое видео.

Легенды Металлиста открыли футбольную школу и будут сотрудничать с клубом УПЛ.

Россия напала на Украину: Шахтер за всеобъемлющий бан для футбола оккупантов, соперник в ЛЧ запугивает Динамо (LIVE)

Украина

Шахтер готов продать еще одного легионера – главный претендент, ради которого бразилец отменит предыдущий переход благодаря правилу ФИФА. Сергей Палкин встал на защиту Йовичевича, разоблачив СК Днепр-1 в манипуляциях. Также гендир Шахтера выступил за всеобъемлющий бан российского футбола. Исмаили покинул донецкий клуб, в котором провел 9 лет.

Коваленко прошел медосмотр в клубе, где уже играл. Официальное объявление трансфера не за горами.

Megogo в списке нет: названы претенденты на полную трансляцию матчей УПЛ.

Мир

Месси, Неймар и Рамос принесли ПСЖ победу в Суперкубке Франции – дебютный титул и сладкая месть для Гальтье.

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