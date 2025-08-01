Еврокубки

Шахтер прошел в следующий раунд Лиги Европы, во второй раз переиграв Бешикташ – Кевин сдержал слово, снова забив туркам.

Полесье разгромило Санта-Колому и "отмыло" позор в Лиге конференций – передасист вратаря, удачные замены Ротаня.

Александрия в меньшинстве разгромно проиграла Партизану – промахи Безерры, странные решения арбитра и 3 красные карточки.

Полесье получило следующего соперника, украинец "насухо" разгромил белорусов, дикая дуэль с 15 голами: Лига конференций.

Вакуленко не спас Пюник в дуэли украинцев, эск-защитник Черноморца помог болгарам пройти ГИК, драма в Грузии.

Исенко и Романчук оформили реванш с Сараево, Кучеренко подсобил Данди Юнайтед, форвард Динамо не спас Зимбру.

Динамо кусает локти, 6:1 в украинском дерби, унижение белорусов и сербов: второй раунд Лиги конференций завершен.

Экс-клуб Коноплянки выбил Лугано, драма бывших команд Довбика и Кухаревича, сенсационный вылет Андерлехта: Лига Европы.

Трансферы

Галатасарай официально выкупил Осимхена – самый дорогой трансфер в истории турецкого футбола.

Обамеянг официально нашел себе новый клуб – его будет тренировать экс-наставник Шахтера.

Ноттингем Форест официально подписал героя финала Кубка Италии.

Конец 13-летней эпохи: Манчестер Сити покинул один из главных творцов успеха – он пригласил в клуб Гвардиолу.

Топ-спарринги

Забарный привез гол в матче с Манчестер Юнайтед, поспособствовав разгрому, Миколенко проиграл экс-клубу Ярмоленко.

Барселона устроила сумасшедшие 7:3 команде экс-звезды МЮ: Ямаль оформил эффектный дубль, арбитр начал голевую атаку.

Арсенал пропустил с центра поля и проиграл Тоттенхэму в премьерном матче Дёкереша – Зинченко получил крошки (ВИДЕО).

Украинцы за границей

Трубин впервые выиграл Суперкубок Португалии – он получил желтую карточку за конфликт со звездным новичком Спортинга.

Довбик забил в первом матче за Рому после травмы (ВИДЕО).

ПСЖ завершает трансфер Забарного – Романо раскрыл детали.