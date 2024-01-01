В последний день уже в прошлом году футбола было мало. Даже инсайдеры сосредоточились на праздничных хлопотах – привычного засилья трансферных слухов не было. Только несколько новостей. Одна из них косвенно касается Ильи Забарного – Тоттенхэм не будет пытаться подписать украинца, а сосредоточится на кандидатуре Раде Дрегушина, который выступает за Дженоа.

По иронии судьбы, в этот же день Забарный играл против Тоттенхэма. Борнмут проиграл без шансов, а Илью перехитрили в одной из голевых атак. В параллельном матче Арсенал сенсационно уступил Фулхэму. Александр Зинченко не играл из-за травмы, так что так называемым футбольным экспертам в Англии придется искать новое объяснение тому, что не так с командой Микеля Артеты.