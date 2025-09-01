Украина

Динамо уничтожило Полесье – новичок сборной феерит после вызова Реброва, Шахтер легко разбил Александрию, а Верес одержал дебютную победу в новом чемпионате, сенсационно переиграв ЛНЗ.

"Таких пенальти можно дать двадцать за игру. Это смешно": Сергей Кравченко о разгроме от Динамо и проблемах Полесья

Мир

В чемпионатах Англии, Италии и Испании состоялось сразу несколько сенсационных матчей. Сначала Манчестер Сити умудрился проиграть Брайтону, а Вест Хэм неожиданно разгромил Ноттингем. Продолжила неудачную серию и Астон Вилла, которую разбил Кристал Пэлас. В Италии же сенсационно проиграл другой миланский клуб – Интер уступил Удинезе (1:2). А Райо Вальекано шокировал Барселону, отобрав очки у "блаугранас" – мадридцы сумели отыграться после пропущенного пенальти от Ямаля.

Украинцы за рубежом

Кухаревич вырвал победу для Слована, оформив хет-трик – видео феерии украинца

Забарный впервые прокомментировал пребывание с россиянином в ПСЖ: "Я вынужден взаимодействовать с ним", а также получил одну из самых низких оценок за вчерашнюю победу над Тулузой (6:3).

Зубков отметился ассистом и стал лучшим игроком матча в Турции – это не помогло команде удержать победу

Трансферы

Шахтер согласовал переход лидера в команду из АПЛ: новый клубный рекорд

Варди переезжает в Серию А – 38-летний голеадор выбрал сенсационный клуб