Украина

Клуб УПЛ прекратит существование в случае вылета в Первую лигу – Бурбас раскрыл детали.

Ребров решил вернуть в сборную Украины двух известных игроков – они не получали вызов около года.

Лига чемпионов

Бенфика проиграла Челси – возвращение Моуринью на Стэмфорд Бридж, шанс Судакова, Трубин едва не привез и покалечил своего.

Реал разгромил Кайрат в Казахстане – Мбаппе оформил хет-трик, Куртуа исполнил ассист.

Ливерпуль сенсационно проиграл Галатасараю, Тоттенхэм спасся от поражения Буде-Глимту, Атлетико снова забил пять.

Чемпионат мира-2025 U-20

Франция еле выиграла первый матч на ЧМ-2025, США устроили феерический разгром 9:1, Норвегия и Колумбия победили.

Украина U-20 не удержала победу над Панамой на ЧМ-2025 – две попытки удалить украинцев, "сине-желтые" почти в плей-офф.

Украинцы за рубежом

Украинский вратарь Реала отразил пенальти в матче Юношеской лиги УЕФА.

Коваленко официально присоединился к лидеру неожиданного чемпионата – стал одноклубником скандального россиянина.