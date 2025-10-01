Главные новости 30 сентября: украинец тянет Реал в ЛЧ, Ребров готовит изменения в сборной, сенсационное поражение Ливерпуля
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 30 сентября.
Украина
Клуб УПЛ прекратит существование в случае вылета в Первую лигу – Бурбас раскрыл детали.
Ребров решил вернуть в сборную Украины двух известных игроков – они не получали вызов около года.
Лига чемпионов
Бенфика проиграла Челси – возвращение Моуринью на Стэмфорд Бридж, шанс Судакова, Трубин едва не привез и покалечил своего.
Реал разгромил Кайрат в Казахстане – Мбаппе оформил хет-трик, Куртуа исполнил ассист.
Ливерпуль сенсационно проиграл Галатасараю, Тоттенхэм спасся от поражения Буде-Глимту, Атлетико снова забил пять.
Чемпионат мира-2025 U-20
Франция еле выиграла первый матч на ЧМ-2025, США устроили феерический разгром 9:1, Норвегия и Колумбия победили.
Украина U-20 не удержала победу над Панамой на ЧМ-2025 – две попытки удалить украинцев, "сине-желтые" почти в плей-офф.
Украинцы за рубежом
Украинский вратарь Реала отразил пенальти в матче Юношеской лиги УЕФА.
Коваленко официально присоединился к лидеру неожиданного чемпионата – стал одноклубником скандального россиянина.