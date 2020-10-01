Лига чемпионов

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Украину в основной сетке турнира представят две команды – Динамо накануне прошло квалификацию. "Луческу смыл кровью все наши обиды": Динамо желают Реброва, Супряга отдал долг, "Ахметов лопнул от зависти".

"Карма может быть ужасной": бельгийские СМИ критикуют Пластуна, сомневаются в Динамо и жалуются на проклятие. "В Динамо-1975 не взял бы никого из нынешних": легендарный динамовец поговорил с "Футбол 24" о Луческу и ляпах, которые могут стать фатальными.

Динамо в Лиге чемпионов – сколько киевляне заработали за выход в групповой турнир. Этот успех помог Украине опередить Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА. Сегодня состоится жеребьевка группового этапа – где и когда смотреть церемонию. "Снимите шляпу перед Ребровым": украинский тренер переписал историю за четверть века и передал привет Динамо.

Наши за границей

Руслан Малиновский помог Аталанте разгромить на выезде Лацио. Украинец отдал голевой пас и выдал шоу. Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком предыдущей стадии Кубка лиги, но вылетел уже в следующем раунде – Эвертон уничтожил Вест Хэм инертного Ярмолы.

Зинченко пропустит матчи сборной Украины против Испании, Германии и Франции. Александр объяснил ситуацию повреждением, которое создает ему дискомфорт. Андрей Шевченко вместо него довызвал в национальную команду дебютанта из Европы.

Зинченко привлекает Барселону одним преимуществом – украинец может стать частью сложной сделки с тремя игроками. Манчестер Сити уже выбрал двух кандидатов на замену Саше.

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Бавария перестреляла Боруссию в ярком Суперкубке Германии – Киммих снова подписывает Дортмунду приговор. Реал Мадрид удержал минимальную победу над Вальядолидом – Куртуа спас "сливочных" от потери очков. Серия А на грани срыва – власти Италии требуют остановить чемпионат. Лео Месси красноречиво положил конец своему конфликту с Барселоной.