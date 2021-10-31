Украина

Киевское Динамо перестреляло Мариуполь в нервном поединке – видеообзор матча с двумя шедеврами Сидорчука.

Донецкий Шахтер разгромил Десну и продолжил погоню за Динамо – видео голов и обзор поединка Премьер-лиги.

Форвард "горняков" Лассина Траоре пропустит почти год из-за травмы. Тем временем Ингулец и Верес в боевом матче не смогли выявить сильнейшого.

Европа

В чемпионате Англии Манчестер Юнайтед разгромил безыдейный Тоттенхэм тремя голами. Тем временем Кристал Пэлас сенсационно обыграл Ман Сити, а Челси разгромил Ньюкасл и ушел в отрыв.

Мадридский Реал перед Шахтером одолел Эльче благодаря дублю Винисиуса. В свою очередь Барселона не обыграла Алавес в первом матче без Кумана и понесла новые потери среди лидеров.

В Серии А Аталанта спаслась в триллере с Лацио, в котором Малиновский – архитектор безумной развязки. Зато Верона победила Ювентус благодаря фантастическому дублю Симеоне-младшего.

Украинцы за границей

Защитник Эдуард Соболь отличился победным ассистом в Бельгии. Вингер Андрей Ярмоленко узнал соперника в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Лиссабонская Бенфика оступилась в матче с Эшторилом и потеряла первое место – Яремчук отыграл один тайм. Защитник Богдан Милованов голом спас хихонский Спортинг от поражения.