Главные новости 30 октября: Динамо и Шахтер одержали синхронные победы, новые беды Барселоны, фиаско Ювентуса и Ман Сити
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 октября.
Украина
Киевское Динамо перестреляло Мариуполь в нервном поединке – видеообзор матча с двумя шедеврами Сидорчука.
Донецкий Шахтер разгромил Десну и продолжил погоню за Динамо – видео голов и обзор поединка Премьер-лиги.
Форвард "горняков" Лассина Траоре пропустит почти год из-за травмы. Тем временем Ингулец и Верес в боевом матче не смогли выявить сильнейшого.
Европа
В чемпионате Англии Манчестер Юнайтед разгромил безыдейный Тоттенхэм тремя голами. Тем временем Кристал Пэлас сенсационно обыграл Ман Сити, а Челси разгромил Ньюкасл и ушел в отрыв.
Мадридский Реал перед Шахтером одолел Эльче благодаря дублю Винисиуса. В свою очередь Барселона не обыграла Алавес в первом матче без Кумана и понесла новые потери среди лидеров.
В Серии А Аталанта спаслась в триллере с Лацио, в котором Малиновский – архитектор безумной развязки. Зато Верона победила Ювентус благодаря фантастическому дублю Симеоне-младшего.
Украинцы за границей
Защитник Эдуард Соболь отличился победным ассистом в Бельгии. Вингер Андрей Ярмоленко узнал соперника в четвертьфинале Кубка английской лиги.
Лиссабонская Бенфика оступилась в матче с Эшторилом и потеряла первое место – Яремчук отыграл один тайм. Защитник Богдан Милованов голом спас хихонский Спортинг от поражения.