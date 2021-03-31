Украина – Казахстан

Наставник украинской сборной Андрей Шевченко пообщался с прессой накануне 3-го тура квалификации к ЧМ-2022. Хавбек Сергей Сидорчук прокомментировал грядущий матч с Казахстаном.

Главный тренер "ястребов" Талгат Байсуфинов тоже провел пресс-конференцию, пообещав не делать подарков сборной Украины. "Сине-желтые" потеряли Коноплянку на матч против Казахстана – вингер рискует не сыграть до конца сезона, участие в Евро-2020 тоже под вопросом.

Квалификация к ЧМ-2022

В группе А Португалия победила Люксембург в тяжелом матче с голом Жерсона. Зато Бельгия и Нидерланды оформили 15:0 на двоих, Уэльс дожал чехов, а Турция устроила безумную перестрелку с латышами.

Александар Митрович дублем принес Сербии победу над Азербайджаном, Кипр снял скальп со Словении. В свою очередь Словакия вырвала победу у России, а Перишич и Модрич спасли Хорватию от позора.

Другие топ-события

Евро U-21: Нидерланды отгрузили Венгрии 6 голов, Румыния устояла против Германии, но вылетела из турнира. В свою очередь Италия разгромила Словению, а Испания закономерно победила чехов. В плей-офф путевки оформили нидерландцы, немцы, испанцы и итальянцы.

Звездный форвард Роберт Левандовски пропустит оба матча с ПСЖ в Лиге чемпионов – Бавария сообщила сроки восстановления. Тем временем Фрэнк Лэмпард летом может получить неожиданное предложение для продолжения карьеры.