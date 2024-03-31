Украина

В субботу тремя матчами стартовал 22-й тур УПЛ. Шахтер одержал седьмую победу подряд, разгромив Оболонь – неудержимый Швед оформил 2+1 и удаление для соперника. Черноморец прервал неудачную серию разгромной победой над Полесьем – воспитанник Шахтера оформил хет-трик. Кривбасс с трудом обыграл Верес – удаление бомбардира, судьбу игры решил автогол и невезение вратаря.

Экс-владельцу украинского клуба объявили подозрение в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Польша – Украина: стало известно, где состоится спарринг сборных перед стартом на Евро-2024.

Топ-чемпионаты

АПЛ: Мудрик заработал пенальти и 2 удаления, Челси отпустил аутсайдера, автогол Эвертона принес Забарному победу. Виталий Миколенко не сыграл из-за болезни.

Брентфорд и МЮ выдали драму в добавленное время – 4 попадания в каркас, Ярмолюк был близок к первому голу в АПЛ.

Руслан Малиновский травмировался, сыграв лишь 17 минут за Дженоа – мяча палача Украины оказалось недостаточно для победы. Получил травму и Роман Яремчук, который сыграл лишь 16 минут – Валенсия поделила очки с финалистом Кубка Испании.

Лацио в добавленное время вырвал победу над Ювентусом – экс-тренер Малиновского триумфально дебютировал во главе римлян.

Боруссия шокировала Баварию и приблизила чемпионство Леверкузена – Дортмунд вспомнил времена Клоппа, прервав провальную серию. Байер свой матч выиграл и оторвался на 13 очков за 7 туров до финиша.

Другие главные события

Неймар выпрашивает сенсационное возвращение в Барселону – саудовцы получили от звезды 5 матчей за 90 млн.

Три игрока сборной Франции устроили вечеринку с алкоголем и наркотиками – полиция врывалась в отель в 6 утра.

Криштиану Роналду оформил хет-трик в Саудовской Аравии.