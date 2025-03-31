"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 30 марта 2025 года.

УПЛ

Карпаты разгромили Черноморец в дебютном матче Кучера – хет-трик Бруниньо, камбэк Ракицкого, "моряки" идут на дно.

Заря в меньшинстве потерпела разгромное поражение от Колоса – дубль Цурикова принес дебютную победу Костышину.

Кривбасс переиграл Ворсклу в дождливом матче и закрепился в топ-5 – Вернидуб ругал новичка, Аут решил все.

Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль: "Ищу себе новую команду".

Новый Мариуполь дебютировал с ничьей, Металлург в большинстве проиграл Подолью: Первая лига.

Украинцы за рубежом

Яремчук оформил дубль в сверхпринципиальной дуэли с Панатинаикосом – видео голов от украинца.

Смоляков забил дебютный гол в МЛС – шедевральная пушка не спасла от поражения, Месси принес победу Интеру Майами.

Барселона во второй раз разгромила Жирону – Левандовски оформил дубль, Цыганков имел момент, но растворился.

Довбык рискует пропустить топ-матч Ромы за место в ЛЧ – издание раскрыло причины.

Кубок Англии

Астон Вилла с разгромом ворвалась в 1/2 Кубка Англии – изгнанник МЮ забил первые голы, Экс-защитник Барсы оформил дубль.

Манчестер Сити едет к своему обидчику – результаты жеребьевки Кубка Англии.

Борнмут пролетел мимо полуфинала Кубка Англии – кат Таловерова стал ужасом Забарного, Холанд не забил пенальти и вылетел.

Мир

Наполи дожал Милан и продолжает чемпионскую гонку с Интером – гол на 64-й секунде, Хименес не реализовал пенальти.

Интер удержал победу над Удинезе и оторвался от конкурентов за Скудетто, Кальяри эффектно разгромил Монцу.

Обидчик Шахтера, который выносил "горняков" 10:0, официально остался без работы – он выиграл два трофея и опозорился в ЛЧ.