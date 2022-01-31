Трансферы с участием украинских клубов

Динамо продолжает отпускать игроков в Европу. Супряга наконец-то попробует свои силы в Серии А, его арендовала Сампдория. Другого нападающего Эрика Рамиреса киевляне отпустили в Испанию.

Шахтер тоже не держит своих игроков в Украине. Сикан завершает трансфер в Германию и уже покинул расположение клуба. Игнатенко попробует свои силы в чемпионате Франции, где будет одевать футболку Бордо.

В то же время Черноморец простился с 8-ю игроками, а Григорчук ожидает подписания. Агент Довбика подтвердил, что Торино им действительно интересуется.

Неожиданное подписание Полесья: Усик стал игроком житомирян, уже известна дата дебютного матча титулованного боксера.

Другие топ-переходы

Ливерпуль подписал звездного вингера Порту. Он обошелся "красным" в 40 миллионов евро.

Ньюкасл потратил на новичка на 10 млн больше, побив свой собственный трансферный рекорд. Это звезда Лиона переехал на Туманный Альбион.

Манчестер Сити усилится форвардом сборной Аргентины: Ривер Плейт подтвердил трансфер.

Мир

Египет в четвертьфинале обыграл Марокко. Важную роль в этом отыграл Салах. В другом поединке Сенегал победил Экваториальную Гвинею. Это означает, что определились полуфинальные пары Кубка Африки.

Форвард Манчестер Юнайтед оказался в эпицентре скандала: возлюбленная обвиняет его в жестоком избиении до крови, а игрока уже арестовали.