Динамо начало второй сбор в Турции с поражения

Украина

Динамо в первом матче на турецком сборе проиграло Лудогорцу, голы забивали исключительно соперники киевлян.

Владислав Вакула покинул Десну и уже оформил переход во второй клуб за прошлый месяц.

Продолжается сага с переходом Виктора Коваленко в Аталанту. Итальянский тренер спрогнозировал роль украинца в Серии А, а тамошний СМИ озвучил компенсацию для Шахтера.

Мир

Реал сенсационно уступил Леванте в рамках Ла Лиги. Тибо Куртуа парировал пенальти, но этого оказалось мало.

Манчестер Юнайтед и Арсенал расписали ничью в центральном матче тура АПЛ. Манчестер Сити воспользовался потерями конкурентов и ушел в отрыв. Зинченко в поединке о Шеффилда запомнился классным ударом.

Златан Ибрагимович снова не забил пенальти, однако Милан сумел обыграть Болонью и остаться на первом месте. Интер и Ювентус свои матчи тоже выиграли.

Палмейрас завоевал Кубок Либертадорес – Луис Адриано взял трофей, тренер Сантоса устроил цирк за миг до фатального гола.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля прервал безголевую серию, которая длилась с октября. Украинец забил победный мяч и вытащил свою команду из зоны вылета.

Богдан Бутко не смог завершить свой переход в турецкий Эрзурум.

Ференцварош продолжает лихорадить – команда Сергея Реброва снова не смогла победить, а Игорь Харатин не реализовал пенальти.