Главные новости 30 января: Динамо начало второй сбор с поражения, Реал опозорился против Леванте
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 30 января.
Украина
Динамо в первом матче на турецком сборе проиграло Лудогорцу, голы забивали исключительно соперники киевлян.
Владислав Вакула покинул Десну и уже оформил переход во второй клуб за прошлый месяц.
Продолжается сага с переходом Виктора Коваленко в Аталанту. Итальянский тренер спрогнозировал роль украинца в Серии А, а тамошний СМИ озвучил компенсацию для Шахтера.
Мир
Реал сенсационно уступил Леванте в рамках Ла Лиги. Тибо Куртуа парировал пенальти, но этого оказалось мало.
Манчестер Юнайтед и Арсенал расписали ничью в центральном матче тура АПЛ. Манчестер Сити воспользовался потерями конкурентов и ушел в отрыв. Зинченко в поединке о Шеффилда запомнился классным ударом.
Златан Ибрагимович снова не забил пенальти, однако Милан сумел обыграть Болонью и остаться на первом месте. Интер и Ювентус свои матчи тоже выиграли.
Палмейрас завоевал Кубок Либертадорес – Луис Адриано взял трофей, тренер Сантоса устроил цирк за миг до фатального гола.
Украинцы за рубежом
Роман Зозуля прервал безголевую серию, которая длилась с октября. Украинец забил победный мяч и вытащил свою команду из зоны вылета.
Богдан Бутко не смог завершить свой переход в турецкий Эрзурум.
Ференцварош продолжает лихорадить – команда Сергея Реброва снова не смогла победить, а Игорь Харатин не реализовал пенальти.