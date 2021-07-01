"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 30 июня.

Главные новости 30 июня: Украина отмечает выход в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины

Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – два шага сборной Украины в финал

Ярмоленко уже распорядился премиальными за Евро-2020 – достойный поступок от капитана сборной Украины.

Врач Динамо сообщил детали травмы Артема Беседина, Игорь Суркис поддержал форварда, а УЕФА выплатит киевлянам компенсацию.

Артем Довбик заинтересовал два клуба из Европы – СК Днепр-1 уже повесил ценник на форварда.

Украина и мир

Динамо официально отпустило Назария Русина в СК Днепр-1.

Шахтер в первом матче Де Дзерби уничтожил соперника со счетом 5:0. Мудрик и летние новички отличились голами.

Два тренерских назначения в АПЛ – Рафаэль Бенитес возглавил Эвертон, а Эшпириту Санту будет работать в Тоттенхэме. В Италии Фиорентина нашла уже второго тренера за межсезонье.

Лестер приобрел лучшего бомбардира чемпионата Австрии и установил трансферный рекорд.

Эксклюзивы "Футбол 24"

"Україна буде у півфіналі": Шевченко постав перед екзаменаційним завданням, а гравцям після Швеції треба лиш одне.

"Фільм жахів із забороненим кінцем": шведські ЗМІ оцінили епізод з Бєсєдіним – відповідь Лінекеру і багато сліз.

Моторошна травма Бєсєдіна в матчі України проти Швеції – "за таке мають давати 5 червоних", усе дуже серйозно.

"Я не буду плакати. Я мужик!": Шевченко провокував сміх і гнів, але виявився героєм, Довбику – "Золотий м'яч".

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу.