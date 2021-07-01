Главные новости 30 июня: Украина отмечает выход в 1/4 Евро, Динамо отпустило форварда, Шахтер разбил соперника на сборах
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 30 июня.
Сборная Украины
Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – два шага сборной Украины в финал
Ярмоленко уже распорядился премиальными за Евро-2020 – достойный поступок от капитана сборной Украины.
Врач Динамо сообщил детали травмы Артема Беседина, Игорь Суркис поддержал форварда, а УЕФА выплатит киевлянам компенсацию.
Артем Довбик заинтересовал два клуба из Европы – СК Днепр-1 уже повесил ценник на форварда.
Украина и мир
Динамо официально отпустило Назария Русина в СК Днепр-1.
Шахтер в первом матче Де Дзерби уничтожил соперника со счетом 5:0. Мудрик и летние новички отличились голами.
Два тренерских назначения в АПЛ – Рафаэль Бенитес возглавил Эвертон, а Эшпириту Санту будет работать в Тоттенхэме. В Италии Фиорентина нашла уже второго тренера за межсезонье.
Лестер приобрел лучшего бомбардира чемпионата Австрии и установил трансферный рекорд.
Эксклюзивы "Футбол 24"
"Україна буде у півфіналі": Шевченко постав перед екзаменаційним завданням, а гравцям після Швеції треба лиш одне.
"Фільм жахів із забороненим кінцем": шведські ЗМІ оцінили епізод з Бєсєдіним – відповідь Лінекеру і багато сліз.
Моторошна травма Бєсєдіна в матчі України проти Швеції – "за таке мають давати 5 червоних", усе дуже серйозно.
"Я не буду плакати. Я мужик!": Шевченко провокував сміх і гнів, але виявився героєм, Довбику – "Золотий м'яч".
Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу.