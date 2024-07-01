Евро-2024

Определились две четвертьфинальные пары на чемпионате Европы: Англия встретится со Швейцарией, а Германия сыграет с Испанией. "Фурия" разгромила смелую Грузию, хотя пропустила первой. Англия была в минуте от эпичного позора – Джуд в стиле Реала удержал сборную на Евро-2024, а Кейн выбил героическую Словакию.

Украина

Ярослав Ракицкий официально покинул Шахтер – трогательное прощание с нотками патриотизма. Динамо хочет подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед. Бенфика не отпустила Трубина на Олимпиаду – Ротань ожидает решения Динамо.

Полесье продолжает разрывать трансферный рынок – житомирцы объявили о подписании очередного легионера. Александрия попрощалась сразу с 5 футболистами. Ворскла объявила об уходе четырех именитых легионеров.

Мир

Ювентус объявил о трансфере игрока сборной Бразилии. Де Дзерби официально возглавил Марсель. Атлетико бесплатно отпустил четырех именитых игроков – есть сигнал для Довбика. Барселона передумала прощаться с двумя звездами – каталонцы "зачистили" официальные сообщения.