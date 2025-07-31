Украина

Карпаты показали новую форму с культовым камбэком – больше чем просто футбол.

Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба – им стал 26-летний совладелец.

Новичок УПЛ объявил о назначении нового главного тренера за 2 дня до старта чемпионата.

Еврокубки

Динамо получило соперника в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов – удаления, 3 вратаря за тайм и отмененный гол.

Шахтер получил потенциального соперника в Лиге Европы – "джокеру" понадобилось меньше минуты, чтобы забить.

Лига чемпионов, квалификация: драма Виктории Пльзень, старания украинца не оценили, милостивые фавориты – все результаты.

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Цыганкова едва не "сломали" в контрольном матче, но он оформил победный передасист – Крапивцов отыграл "на ноль".

Бавария объявила о переходе лидера Ливерпуля – третий самый дорогой трансфер в истории.

Бешикташ официально открестился от звездного насильника – клуб выпустил заявление перед матчем с Шахтером.

Челси завершает трансфер экс-звезды Барселоны и ПСЖ.

Зинченко может сменить клуб в Лондоне – команда бывших звезд Шахтера готовит предложение Арсеналу.