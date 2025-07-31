Главные новости 30 июля: Динамо и Шахтер узнали еврокубковых соперников, топ-трансфер Баварии, вариант для Зинченко
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 30 июля.
Украина
Карпаты показали новую форму с культовым камбэком – больше чем просто футбол.
Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба – им стал 26-летний совладелец.
Новичок УПЛ объявил о назначении нового главного тренера за 2 дня до старта чемпионата.
Еврокубки
Динамо получило соперника в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов – удаления, 3 вратаря за тайм и отмененный гол.
Шахтер получил потенциального соперника в Лиге Европы – "джокеру" понадобилось меньше минуты, чтобы забить.
Лига чемпионов, квалификация: драма Виктории Пльзень, старания украинца не оценили, милостивые фавориты – все результаты.
Другие топ-новости
Цыганкова едва не "сломали" в контрольном матче, но он оформил победный передасист – Крапивцов отыграл "на ноль".
Бавария объявила о переходе лидера Ливерпуля – третий самый дорогой трансфер в истории.
Бешикташ официально открестился от звездного насильника – клуб выпустил заявление перед матчем с Шахтером.
Челси завершает трансфер экс-звезды Барселоны и ПСЖ.
Зинченко может сменить клуб в Лондоне – команда бывших звезд Шахтера готовит предложение Арсеналу.