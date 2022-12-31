Главные новости 30 декабря: Роналду официально нашел новый клуб, тяжелые победы Реала и Ливерпуля
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 30 декабря.
Мир
Роналду официально стал игроком Аль-Насра. Португалец получит рекордную зарплату в истории футбола.
Реал выстрадал победу над Вальядолидом. Дубль Бензема помог обойти Барселону на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.
А Ливерпуль благодаря двум автоголам одержал волевую победу над Лестером. В то же время Вест Хэм проиграл пятый раз подряд.
Украина
"УЕФА не будет вступаться за Павелко": журналист рассказал о таинственном звонке, который получил Шевченко.
Ворскла продолжает опускаться в финансовую бездну, ведь Жеваго вышел из совета директоров главного спонсора полтавчан.
Мудрика у Арсенала может перехватить Челси. Артета загадочно ответил на возможность трансфера украинца.
Украинцы за границей
Коноплянка признался, думает ли уже о завершении карьеры. Слова могут удивить.
Малиновский голом присоединился к победе Аталанты со сокрушительным счетом 10:1. В активе украинца еще и ассист.