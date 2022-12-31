Мир

Роналду официально стал игроком Аль-Насра. Португалец получит рекордную зарплату в истории футбола.

Реал выстрадал победу над Вальядолидом. Дубль Бензема помог обойти Барселону на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

А Ливерпуль благодаря двум автоголам одержал волевую победу над Лестером. В то же время Вест Хэм проиграл пятый раз подряд.

Украина

"УЕФА не будет вступаться за Павелко": журналист рассказал о таинственном звонке, который получил Шевченко.

Ворскла продолжает опускаться в финансовую бездну, ведь Жеваго вышел из совета директоров главного спонсора полтавчан.

Мудрика у Арсенала может перехватить Челси. Артета загадочно ответил на возможность трансфера украинца.

Украинцы за границей

Коноплянка признался, думает ли уже о завершении карьеры. Слова могут удивить.