Главные новости 30 августа: Судаков перешел в Бенфику, Миколенко феерит в АПЛ, Забарный приложился к голу ПСЖ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 30 августа.
УПЛ
Продолжает жонглировать составом национальной сборной Украины Сергей Ребров – наставнику пришлось провести сразу две вынужденные замены.
Металлист 1925 за тайм разобрал Рух и поднялся в топ-5 УПЛ, Кривбасс победил Оболонь благодаря дублю Твердохлеба, а Колос дожал Эпицентр благодаря обидному автоголу и обогнал Динамо на вершине турнирной таблицы.
Динамо и Шахтер получили календарь в Лиге конференций.
В женской Лиге чемпионов в женской Лиге чемпионов Ворскла вышла в финал квалификации, одолев литовскую Гинтру, а Металлист 1925 завершил свои выступления в турнире, проиграв нидерландскому ПСВ.
Украинцы за рубежом
Георгий Судаков официально стал одноклубником Анатолия Трубина в Бенфике. Интересно, что их одноклубником может стать еще один украинец – Михаил Мудрик.
Мир
В Европе продолжаются туры в национальных чемпионатах. В Испании Реал в матче с тремя отмененными голами одолел Мальорку, а Жирона без Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова проиграла уже третий матч подряд, этот раз уступив Севилье.
В Италии Артем Довбык получил лишь 20 минут игрового времени против Пизы и ушел с поля без забитого гола, а в АПЛ пофеерили Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк. Во Франции Илья Забарный помог ПСЖ разгромить Тулузу. В Бундеслиге очередную победу одержала Бавария, зато тен Хаг никак не может выиграть с Байером.
Челси наконец-то забрал мятежного конкурента Мудрика в Манчестер Юнайтед, взамен отдав своего звездного форварда Милану.