УПЛ

Продолжает жонглировать составом национальной сборной Украины Сергей Ребров – наставнику пришлось провести сразу две вынужденные замены.

Металлист 1925 за тайм разобрал Рух и поднялся в топ-5 УПЛ, Кривбасс победил Оболонь благодаря дублю Твердохлеба, а Колос дожал Эпицентр благодаря обидному автоголу и обогнал Динамо на вершине турнирной таблицы.

Динамо и Шахтер получили календарь в Лиге конференций.

В женской Лиге чемпионов в женской Лиге чемпионов Ворскла вышла в финал квалификации, одолев литовскую Гинтру, а Металлист 1925 завершил свои выступления в турнире, проиграв нидерландскому ПСВ.

Украинцы за рубежом

Георгий Судаков официально стал одноклубником Анатолия Трубина в Бенфике. Интересно, что их одноклубником может стать еще один украинец – Михаил Мудрик.

Мир

В Европе продолжаются туры в национальных чемпионатах. В Испании Реал в матче с тремя отмененными голами одолел Мальорку, а Жирона без Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова проиграла уже третий матч подряд, этот раз уступив Севилье.

В Италии Артем Довбык получил лишь 20 минут игрового времени против Пизы и ушел с поля без забитого гола, а в АПЛ пофеерили Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк. Во Франции Илья Забарный помог ПСЖ разгромить Тулузу. В Бундеслиге очередную победу одержала Бавария, зато тен Хаг никак не может выиграть с Байером.

Челси наконец-то забрал мятежного конкурента Мудрика в Манчестер Юнайтед, взамен отдав своего звездного форварда Милану.