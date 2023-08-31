Еврокубки

Определились все участники группового этапа Лига чемпионов. Последние путевки забрали ПСВ, Копенгаген и Антверпен – Кочергин с Ракувом вылетел в шаге от мечты.

Шахтер сегодня узнает соперников в Лиге чемпионов во время жеребьевки основной сетки турнира.

Динамо и СК Днепр-1 сыграют матчи квалификации Лиги конференций, а Заря поборется за выход в Лигу Европы. Анонсы в скором времени появятся на сайте.

Украина и украинцы

Ультрас Динамо погиб под Бахмутом, защищая Украину от российских оккупантов. Металлист 1925 близок к исчезновению из-за российских ракетных атак – генеральный инвестор прекратил финансирование. ЛНЗ официально объявил о назначении нового главного тренера.

Реал близок к подписанию еще одного украинского голкипера – Мадрид уже разработал план по нему. Мудрик рискует получить новые проблемы, ведь Челси завершает трансфер вингера Манчестер Сити.

Миколенко ценой травмы помог Эвертону спастись в Кубке лиги. "Ириски" эффектно презентовали новую оригинальную форму, а Виталий был на первом плане.

Трансферы

Карпаты официально подписали защитника европейской сборной за 585 тысяч евро. ЛНЗ оформил первый трансфер после прихода Дулуба.

Арсенал продал забивного форварда в Монако, Интер завершил трансфер чемпиона мира из Баварии, а Барселона изменила свою позицию по звезде Атлетико.

Ливерпуль не убедил Салаха остаться в Англии, поэтому переезд в Саудовскую Аравию все ближе. ПСЖ согласовал контракт с вице-чемпионом мира – игрок бойкотирует тренировки, требуя трансфера.