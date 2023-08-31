Главные новости 30 августа: известны все участники группового раунда ЛЧ, Реал хочет украинца, громкий трансфер Карпат
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 августа.
Еврокубки
Определились все участники группового этапа Лига чемпионов. Последние путевки забрали ПСВ, Копенгаген и Антверпен – Кочергин с Ракувом вылетел в шаге от мечты.
Шахтер сегодня узнает соперников в Лиге чемпионов во время жеребьевки основной сетки турнира.
Динамо и СК Днепр-1 сыграют матчи квалификации Лиги конференций, а Заря поборется за выход в Лигу Европы. Анонсы в скором времени появятся на сайте.
Украина и украинцы
Ультрас Динамо погиб под Бахмутом, защищая Украину от российских оккупантов. Металлист 1925 близок к исчезновению из-за российских ракетных атак – генеральный инвестор прекратил финансирование. ЛНЗ официально объявил о назначении нового главного тренера.
Реал близок к подписанию еще одного украинского голкипера – Мадрид уже разработал план по нему. Мудрик рискует получить новые проблемы, ведь Челси завершает трансфер вингера Манчестер Сити.
Миколенко ценой травмы помог Эвертону спастись в Кубке лиги. "Ириски" эффектно презентовали новую оригинальную форму, а Виталий был на первом плане.
Трансферы
Карпаты официально подписали защитника европейской сборной за 585 тысяч евро. ЛНЗ оформил первый трансфер после прихода Дулуба.
Арсенал продал забивного форварда в Монако, Интер завершил трансфер чемпиона мира из Баварии, а Барселона изменила свою позицию по звезде Атлетико.
Ливерпуль не убедил Салаха остаться в Англии, поэтому переезд в Саудовскую Аравию все ближе. ПСЖ согласовал контракт с вице-чемпионом мира – игрок бойкотирует тренировки, требуя трансфера.