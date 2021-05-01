Украина

Андрей Шевченко объявил расширенную заявку сборной Украины на матчи перед стартом Евро-2022. В списке немало неожиданностей.

Финал Кубка Украины, в котором сыграют Динамо и Заря, можно будет посмотреть сразу на двух телеканалах. Один из них – общедоступный.

Киевляне готовы летом продать двух лидеров – журналист озвучил ценники. Также Динамо хочет купить форварда Зари.

Мир

Юлиан Нагельсманн перед переходом в Баварию имеет шанс взять трофей с Лейпцигом. "Быки" стали первым финалистом Кубка Германии в драматичном матче одолев Лейпциг.

Барселона готовится к полному провалу сезона.Каталонцы договариваются с Хави, который должен заменить Рональда Кумана.

Роналду решил покинуть Ювентус и уже поручил Жорже Мендешу искать новый клуб.

Манчестер Сити подписал уже второго новичка. Трансфер латиноамериканца стал историческим.

ПСЖ может остаться без Килиана Мбаппе на ответный матч 1/2 Лиги чемпионов. Зато у Реала солидное усиление – Рамос готов играть.

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