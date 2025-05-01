"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за среду, 30 апреля 2025 года.

Флик и Индзаги сыграли в результативные "шахматы" / 365 Scores

Украина

Ингулец удержал победу над Зарей в доигровке – петровцы покинули дно таблицы и улучшили шансы на выживание в УПЛ.

Поворознюк пообещал игрокам существенный бонус – Ингульцу нужно выполнить лишь одно условие.

Степанов официально сменил команду – форвард Байера не будет единственным украинцем в клубе.

Две звезды сборной Украины попали в команду недели в европейском первенстве – они приобщились к 4 голам.

Шопинг Мудрика завирусился в соцсетях – украинец покинул место происшествия на роскошном авто.

Экс-вице-президенту украинского футбольного клуба сообщили о подозрении в госизмене – "светит" пожизненное заключение.

Лужный выпустил автобиографию в соавторстве с именитым журналистом – предисловие написал чемпион мира и Европы.

Эдмар официально возглавил футбольную сборную – экс-игрок национальной команды Украины уже имеет задание.

Мир

Барса и Интер устроили ничейную битву с шестью голами – Ямаль включил режим Бога, Рафинья превзошел рекорд Месси.

Роналду вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв в полуфинале – Криштиану упустил фантастический шанс на последних секундах.

ПСЖ рискует остаться без Дембеле на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против Арсенала.

Звезда Реала получил очередную травму – уже седьмой защитник недоступен, сезон для игрока закончен.

Сделка Анчелотти со сборной Бразилии сорвалась – у тренера Реала есть другой сенсационный вариант на 50 млн за сезон.