Главные новости 30 апреля: Барселона провалилась в защите, Роналду в финале не будет, Мудрика неожиданно застукали
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за среду, 30 апреля 2025 года.
Украина
Ингулец удержал победу над Зарей в доигровке – петровцы покинули дно таблицы и улучшили шансы на выживание в УПЛ.
Поворознюк пообещал игрокам существенный бонус – Ингульцу нужно выполнить лишь одно условие.
Степанов официально сменил команду – форвард Байера не будет единственным украинцем в клубе.
Две звезды сборной Украины попали в команду недели в европейском первенстве – они приобщились к 4 голам.
Шопинг Мудрика завирусился в соцсетях – украинец покинул место происшествия на роскошном авто.
Экс-вице-президенту украинского футбольного клуба сообщили о подозрении в госизмене – "светит" пожизненное заключение.
Лужный выпустил автобиографию в соавторстве с именитым журналистом – предисловие написал чемпион мира и Европы.
Эдмар официально возглавил футбольную сборную – экс-игрок национальной команды Украины уже имеет задание.
Мир
Барса и Интер устроили ничейную битву с шестью голами – Ямаль включил режим Бога, Рафинья превзошел рекорд Месси.
Роналду вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв в полуфинале – Криштиану упустил фантастический шанс на последних секундах.
ПСЖ рискует остаться без Дембеле на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против Арсенала.
Звезда Реала получил очередную травму – уже седьмой защитник недоступен, сезон для игрока закончен.
Сделка Анчелотти со сборной Бразилии сорвалась – у тренера Реала есть другой сенсационный вариант на 50 млн за сезон.