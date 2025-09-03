Украина

Сергей Ребров столкнулся с очередной кадровой проблемой, а в сборной Украины разгорелся серьезный скандал – СБУ провела обыски у ассистента тренера "сине-желтых".

Украина выиграла конкуренцию у европейской сборной за игрока Олимпиакоса, а форвард Сандерленда Назарий Русин нашел себе новый клуб в Европе.

В отличие от Европы, трансферное окно в Украине остается открытым, чем сполна воспользовалось Динамо. Киевский клуб объявил сразу двух новичков. Первым стал легионер с опытом выступлений во Франции, а вторым – вчерашний игрок Второй лиги.

Трансферы

Георгий Бущан мог стать партнером Цыгакова, Крапивцова и Ваната в Жироне, а Удинезе пыталось подписать Дениса Попова.

Астон Вилла в последние минуты трансферного окна подписала игроков МЮ и Ливерпуля, а Варди завершил свой сенсационный трансфер в новичка Серии А.

Манчестер Сити официально избавился от игрока, который выигрывал с клубом требл и подписал на его позицию чемпиона Европы.

