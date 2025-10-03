Главные новости 2 октября: Шахтер дожал Абердин, Динамо влетело Кристал Пэлас, камбэк Малиновского в сборную Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 2 октября.
Украина
Сборная Украины объявила заявку на матчи против Исландии и Азербайджана – без Лунина, Возвращение Малиновского.
Умер бывший футбольный арбитр – он судил матчи УПЛ вместе с братом.
Клуб Гармаша и Рыбалки получил финансовые проблемы – экс-тренер УПЛ подтвердил: "О бойкоте пока речь не идет".
Колос продлил контракт с лидером команды.
Лига Европы
Рома проиграла в ЛЕ, не реализовав три пенальти – Довбык "запорол" два из них (ВИДЕО).
Загреб разбил обидчиков Динамо и возглавил Лигу Европы, Штутгарт сгорел Базелю, Лион дожал Зальцбург.
Рейнджерс повторил клубный антирекорд, Митьюлланд обыграл Ноттингем на стандартах: Лига Европы.
Сельта одержала волевую победу над ПАОКом, Бетис разобрался с Лудогорцем, Райо Вальекано не оставил шансов Шкендии.
Болонья удержала ничью с Фрайбургом, Виктория уничтожила Мальме благодаря шоу Выдры, Гоу Эхед Иглз прибил обидчика Шахтера.
Лига конференций
Динамо в большинстве проиграло Кристал Пэлас в стартовом матче Лиги конференций – травма Михавка стала фатальной.
Шахтер удержал тяжелую победу в перестрелке с Абердином – Элиас привез пенальти, трех голов могло не хватить.
Лига конференций: АЕК потерпел неожиданное поражение с хет-триком, глупое удаление уже на 2-й минуте, поражение украинцев.
Лига конференций: разгромные победы Зрински, Леха и Лозанны, жертва Динамо снова страдает.