Еврокубки

День начался продолжением обсуждения результатов жеребьевки Лиги чемпионов. Испанские СМИ оценили шансы Динамо и Шахтера, и сконфузились, назвав киевлян российской командой.

Жеребьевка Лиги Европы подарила имена соперников ряду украинцев, выступающих за рубежом. Все результаты.

Заря также узнала соперников в групповом турнире. Чигринский и Шахов приедут в Украину, также луганчанам выпал Лестер и старые знакомые из Португалии.

Трансферы

До закрытия трансферного окна остаются считанные дни, поэтому клубы активизировались на рынке. Динамо отпустило Соля в Испанию. Экс-киевлянин Пиварич нашел себе новый клуб.

Йовичевич получил первое усиление в СК Днепр-1 – два новичка из Шахтера.

Тоттенхэм арендовал лучшего снайпера чемпионата Португалии, а Рома – нападающего Реала. Шеффилд Юнайтед установил новый клубный рекорд ради покупки форварда Ливерпуля.

Аталанта подписала седьмого новичка в межсезонье. Вест Хэм купил нового центрбэка. Гранада приобрела бомбардира, которого связывали с Динамо.

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