Украина

Динамо уверенно одолело Шахтер в юношеском Классическом и вышло в лидеры чемпионата – Суркис устроил перформанс. Основные команды сыграют свой матч в пятницу, 3 ноября.

Полесье прорвалось в полуфинал Кубка Украины, перестреляв Александрию в серии пенальти. Полтавская Ворскла без проблем разгромила Оболонь. Таким образом, определились все полуфиналисты Кубка Украины 2023/24. Матчи будут сыграны в апреле 2024 года.

"Золотой мяч-2023": известно, как Украина проголосовала за претендентов на награду.

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Наши за границей

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