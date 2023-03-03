Украина

Трансфер Рамадани в Динамо: Шкендия рассекретила условия соглашения с киевским клубом.

Сборная Украины U-21 узнала место проведения матчей группового этапа Евро-2023.

Минай оформил трансфер капитана сборной Украины U-19, принадлежащего Шахтеру. Металлист подписал бразильского и французского защитников.

Мир

Барселона с помощью удачи обыграла Реал в первом полуфинале Кубка Испании – автогол перечеркнул все усилия Мадрида. УЕФА расследует Барсагейт – каталонцев могут отправить во второй дивизион. Также Барселона официально подписала сына Роналдинью.

Месси может поехать вслед за Роналду – звезде ПСЖ дают роскошный контракт на десятки миллионов.

Моуринью рискует досрочно потерять работу в Роме – судьба "Особенного" зависит от Лиги чемпионов.

Легионер Шахтера Манор Соломон с 3 голами за 86 минут претендует на звание игрока месяца в АПЛ. Израильтянин выступает за Фулхем на правах аренды.

Украинцы за границей

Ребров снова на вершине: Аль-Айн без Ярмоленко устроил погром в чемпионате ОАЭ.

Илья Забарный вернулся в общую группу Борнмута.

Зинченко пристыдил легенду МЮ, трансфер года – почему украинца из АПЛ назвали неудачником и упрекнули за бешеную зарплату.