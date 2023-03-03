Главные новости 2 марта: Реал незаслуженно проиграл Барселоне, Ребров почти на вершине, камбек Забарного
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за четверг, 2 марта.
Украина
Трансфер Рамадани в Динамо: Шкендия рассекретила условия соглашения с киевским клубом.
Сборная Украины U-21 узнала место проведения матчей группового этапа Евро-2023.
Минай оформил трансфер капитана сборной Украины U-19, принадлежащего Шахтеру. Металлист подписал бразильского и французского защитников.
Мир
Барселона с помощью удачи обыграла Реал в первом полуфинале Кубка Испании – автогол перечеркнул все усилия Мадрида. УЕФА расследует Барсагейт – каталонцев могут отправить во второй дивизион. Также Барселона официально подписала сына Роналдинью.
Месси может поехать вслед за Роналду – звезде ПСЖ дают роскошный контракт на десятки миллионов.
Моуринью рискует досрочно потерять работу в Роме – судьба "Особенного" зависит от Лиги чемпионов.
Легионер Шахтера Манор Соломон с 3 голами за 86 минут претендует на звание игрока месяца в АПЛ. Израильтянин выступает за Фулхем на правах аренды.
Украинцы за границей
Ребров снова на вершине: Аль-Айн без Ярмоленко устроил погром в чемпионате ОАЭ.
Илья Забарный вернулся в общую группу Борнмута.
Зинченко пристыдил легенду МЮ, трансфер года – почему украинца из АПЛ назвали неудачником и упрекнули за бешеную зарплату.