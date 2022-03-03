Украина в условиях войны

Украина сохраняет шанс попасть на ЧМ-2022 – Шотландия протянула руку помощи нашей сборной.

Марлон может покинуть Шахтер из-за войны в Украине – появился претендент на защитника. Легионеры Динамо тоже ищут себе новые клубы. Витиньо уже присмотрел вариант на родине, а Де Пена не собирается возвращаться в Украину.

Реакция на российский произвол

Ярослав Ракицкий официально покинул Зенит, хотя русский клуб дал абсурдное объяснение. А вот Анатолий Тимощук продолжает спокойно работать в России.

Российские арбитры не будут судить международные матчи, но УЕФА странно объяснил свое решение. Россию и ее клубы удалят из симулятора FIFA.

Роман Абрамович официально продает Челси и обещает передать деньги пострадавшим от войны в Украине. Эвертон расторг спонсорские контракты с тремя российскими компаниями.

Матчи

Ювентус, показав ужасную игру, получил в подарок победу над Фиорентиной в Кубке Италии. Вест Хэм без Ярмоленко вылетел из Кубка Англии, а Челси и Ливерпуль прошли дальше. Валенсия вышла в финал Кубка Испании, минимально обыграв Атлетик.